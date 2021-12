5 favoriete aandelen van Roland van der Elst

Roland Van der Elst doceerde jarenlang beleggingsleer en schreef in de jaren '80 en '90 populaire beursboeken. Dit zijn zijn 5 favoriete aandelen.

Roland van der Elst is professor emeritus beleggingsleer, auteur van meerdere beursboeken en schrijft columns in het blad van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB). Zijn vorige selectie van 19 december 2020 leverde een gemiddeld verlies op van 2,8 procent. De Bel20-index steeg sindsdien 17,5 procent, inclusief dividenden.

Ageas | Verzekeringen

De perikelen in China hebben de verzekeraar in 2021 niet geholpen. Met een koers rond 44 euro heeft Ageas nog een hele weg af te leggen om aan de intrinsieke waarde rond 60 euro te raken. Met een koers-winstverhouding van 10 en een jaarlijks stijgend nettodividendrendement vanaf 4 procent biedt het strategisch driejarenplan 2022-24 van de nieuwe CEO vertrouwen voor de ontwikkeling van de internationaal groeiende verzekeraar met een focus op Azië. Chinese aankopen van aandelen Ageas versterken ons vertrouwen. Een Belgische verankering kan altijd opnieuw opduiken en de koers verhogen.

Bpost | Post

Een nieuwe CEO en een nieuwe voorzitter laten een frisse wind waaien. Samenvoegen van post en pakjes levert belangrijke besparingen op. De eindejaarsdrukte loopt dit jaar wellicht vlotter dan vorig jaar. Het winstpotentieel van en de synergie met de Amerikaanse dochter Radial komen dichterbij. De beurskoers is sterk achtergebleven op die van PostNL en Deutsche Post. Bpost was een dividendwaarde. De lage koers-winstverhouding van 7 trekt nu de aandacht. ‘Bpost wil een pakjesbedrijf worden, bouwen aan een logistieke business in de e-commerce in Europa en groeien in de VS’, zegt CEO Dirk Tirez. Er is hoop op herwaardering als de resultaten van het vierde kwartaal bekend worden.

Etex | Bouwmaterialen

We herhalen ons vertrouwen in deze familiale bouwmaterialengroep, genoteerd op de wekelijkse Euronext-veiling. Etex telt ruim 11.000 werknemers, heeft 110 productielocaties, en is actief in 42 landen. Met een koers van rond 18 euro betaal je amper de boekwaarde. De resultaten van het eerste halfjaar waren schitterend. Het dividend kan jaarlijks met 10 procent stijgen zonder de groei in het gedrang te brengen. Deze verborgen parel heeft een geschatte koers-winstverhouding rond 7 en een verhouding van de ondernemingswaarde en de ebitda rond 4. Bouwmaterialengroepen hebben de wind in de zeilen. Fair value 30 euro? Limiteren want tegenover de kopers staan er nu weinig verkopers.

Prosus | Technologieholding

Het grootste internetaandeel van Europa ging begin vorig jaar van 85 naar 110 euro. Het heeft een erg groot belang in Tencent, de eigenaar van WeChat. Het onlinegamingbedrijf, met notering in Amsterdam, heeft ook een reusachtig potentieel in onlinereclame. Prosus kende een verloren jaar door de strengere regelgeving in China. Het investeert ook veel buiten China: in de gezondheidssector, sociale media, elektrische auto’s, maaltijdkoeriers… Prosus is een sterk groeiend techbedrijf met een grote toekomst en veel financiële middelen. Onder 70 euro is het sterk ondergewaardeerd. De intrinsieke waarde: 125 euro. De toestand in China zal allicht normaliseren.

Tubize | Monoholding