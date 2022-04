Werner Wuyts is verantwoordelijk voor de dienst Studie en Analyse bij de private bank Dierickx Leys. Zijn vorige selectie dateert van 19 april 2021 en haalde een gemiddeld rendement van 5,5 procent in euro. De MSCI World Index leverde in dezelfde periode 14,2 procent op. Fresenius is het enige bedrijf dat hij in de selectie behoudt.