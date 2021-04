Barco mikt op 70 procent duurzame omzet tegen 2023

De Kortrijkse beeldtechnologiegroep Barco stelt zich tot doel om over twee jaar het gros van haar omzet te halen uit de meest klimaatvriendelijke producten.

Wie nog de illusie koesterde dat klimaatvriendelijk ondernemen te maken heeft met fietsen naar het werk en ’s avonds het licht uitdoen, heeft daar na het volgen van onze reeks ‘De grote klimaatslag’ hopelijk een ander beeld over gekregen. Klimaatbeleid vereist van een bedrijf vooral veel meet- en rekenwerk, het doorgronden van de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen, en een projectmatige aanpak om die uitstoot terug te dringen.

Het doet wat denken aan de rigoureuze financiële discipline die een beursgenoteerd bedrijf aan de dag moet leggen. Bij Barco wordt die link zelfs heel duidelijk gelegd. Het bedrijf publiceert naast zijn financiële jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag dat alle resultaten en doelstellingen oplijst. In diezelfde filosofie heeft Barco zopas een ‘geïntegreerd verslag’ uitgebracht dat nog een stap verder gaat.

KPI's

‘We brengen er alle vormen van waardecreatie door het bedrijf in samen: niet alleen financiële waarde, maar bijvoorbeeld ook onze intellectuele eigendom en de toegevoegde waarde die we creëren voor het milieu’, zegt directeur investor relations Carl Vanden Bussche. ‘Die niet-financiële componenten zullen in de toekomst ook gereviseerd worden, net zoals de financiële cijfers. We gebruiken die informatie als hefboom om onze teams meer aan te sturen op basis van cijfers en KPI’s (voortgangsindicatoren).’

De grote klimaatslag De industrie en de elektriciteitsproductie staan voor bijna de helft van alle CO 2 -uitstoot in België. De Tijd gaat op zoek naar technologieën die in die industrie op grote schaal het verschil kunnen maken. Hoe kunnen staal- en cementfabrieken, olieraffinaderijen en de chemiesector de komende decennia hun uitstoot wegwerken? Waar kunnen ze fossiele brandstoffen vervangen door elektriciteit of waterstof? En leidt CO 2 -opvang tot een doorbraak? Volg het in onze reeks ‘De grote klimaatslag’.

Zoals in veel bedrijven begon de aandacht voor duurzaamheid ook bij Barco als een klein project van enkele betrokken werknemers. Gaandeweg trok de directie het thema naar zich toe, kwamen er duidelijke objectieven en werd een duurzaamheidsmanager aangesteld. Die manager, An Saveyn, moet vooral garanderen dat duurzaamheid in de organisatie verankerd geraakt.

‘De operationele afdelingen zijn verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen. Ik coördineer het beleid, leg in overleg met interne en externe belanghebbenden de doelstellingen vast en waak over de uitvoering ervan’, zegt ze. Saveyn is ook de vrouw die de trends in de gaten houdt en de organisatie mobiliseert en motiveert. ‘Hoe je dat doet, hangt af van je publiek. Aan een salesteam breng je een andere boodschap dan aan de productie.’

Zeevracht en zakenreizen

Tussen 2015 en 2019 daalde de relatieve CO ₂-uitstoot van Barco - dat is de uitstoot per miljoen euro omzet - al met 20 procent. Een deel daarvan komt van het terugdringen van het goederenverkeer via het vliegtuig. Het aandeel van zeevracht in het goederentransport steeg van 30 naar 40 procent en moet tegen 2023 naar 50 procent stijgen.

We stellen ons nu eerst de vraag of een meeting moet en hoeveel mensen erbij moeten zijn. De Barco Travel Reflex noemen we dat. An Saveyn Duurzaamheidsmanager Barco

Ook in de zakenreizen werd het mes gezet, zegt Saveyn. ‘We hebben vooral gesnoeid in de reizen voor interne meetings. We stellen ons nu eerst de vraag of zo’n meeting moet en hoeveel mensen erbij moeten zijn. De Barco Travel Reflex noemen we dat. We hebben ook onze eigen digitale systemen, zoals het hybride opleidingssysteem weConnect, intern stevig gepromoot.’

De grootste brok van de CO ₂-emissie, zowat 90 procent, komt echter van de producten die Barco verkoopt. Vooral projectoren hebben door hun energieverbruik de grootste impact. Daar is beterschap op komst: ‘We zitten volop in de overgang van lampprojectie naar laserprojectie, een technologie die twee tot drie keer efficiënter is.’

Label

Het terugdringen van de productemissies pakt Barco heel systematisch aan. ‘We hebben een systeem bedacht om al onze producten te verbeteren op vier criteria: energieverbruik, materiaal, levensduur en verpakking. We willen daar telkens beter doen dan wat de wet of de richtlijnen voorschrijven en wat de concurrentie doet.’

Barco ontwikkelde een scoringsysteem om die prestaties in kaart te brengen, vergelijkbaar met de energielabels op huishoudtoestellen. Dat systeem wordt door een extern auditkantoor geëvalueerd. Toestellen met een A-score of hoger krijgen een Barco ECO Label. Zo wordt een product niet alleen duurzamer, maar onderscheidt het zich ook meer van de concurrentie.

Parijs

Nu dat systeem op poten staat, heeft het bedrijf er ook heel concrete streefdoelen op geplakt: tegen 2023 moet 70 procent van de omzet afkomstig zijn van producten met het ECO Label. Een ambitieuze doelstelling voor een systeem dat drie jaar geleden pas werd uitgerold.

Het techbedrijf heeft zich ook ingeschreven in het Science Based Targets Initiative, een wereldwijde coalitie van organisaties die de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs vertalen naar het bedrijfsleven. ‘Concreet hebben we ons verbonden tot een absolute CO ₂- reductie met 45 procent tegen 2025, in vergelijking met 2015’, zegt Saveyn.

Het aantal aandeelhouders dat duurzaamheid expliciet in zijn beleggingscriteria opneemt, is in minder dan een jaar verdubbeld. Carl Vanden Bussche Directeur investor relations Barco