Nieuwe ovens bakken groenere peperkoek

Koeken geven niet alleen energie, ze verbruiken er ook veel. De peperkoekfabrikant Vondelmolen haalde zijn CO₂-uitstoot flink omlaag met efficiëntere ovens.

Lessen in ondernemerschap worden bij de familie Borms al meer dan 150 jaar van generatie op generatie doorgegeven. Een van die lessen is dat efficiëntie en zuinigheid niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

De grote klimaatslag De industrie en de elektriciteitsproductie staan voor bijna de helft van alle CO 2 -uitstoot in België. De Tijd gaat op zoek naar technologieën die in die industrie op grote schaal het verschil kunnen maken. Hoe kunnen staal- en cementfabrieken, olieraffinaderijen en de chemiesector de komende decennia hun uitstoot wegwerken? Waar kunnen ze fossiele brandstoffen vervangen door elektriciteit of waterstof? En leidt CO 2 -opvang tot een doorbraak? Volg het in onze reeks ‘De grote klimaatslag’.

‘'Goedkoop is duurkoop’, zei mijn grootmoeder altijd. Als familiebedrijf plan je op lange termijn en heb je een lange terugverdientijd. Dat maakt het voor ons makkelijker om te investeren in een duurzame productie', zegt Jan Borms, de huidige baas van Vondelmolen.

De peperkoekbakker uit Lebbeke krijgt regelmatig erkenning voor dat duurzame ondernemerschap. Zo haalde het bedrijf in oktober een certificaat voor het bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

In 2017 kreeg Vondelmolen ook een erkenning als CO₂-neutraal bedrijf van het klimaatadviesbureau CO₂Logic. ‘CO₂-reductie is een must. Als we het nu niet doen, wordt het later toch verplicht. Maar het heeft ook een zekere commerciële waarde voor je marketing, en retailers hechten er steeds meer belang aan’, zegt Borms.

Bakovens

Het bedrijf legde meer dan 1.250 zonnepanelen en koopt alleen nog groene stroom in. De grote energieslokop in de productie zijn de gasgestookte bakovens. Die werden de voorbije tien jaar allemaal vernieuwd. ‘De nieuwe tunnelovens zijn niet meer centraal gestookt en veel beter geïsoleerd. De opstarttijd is korter en ze verbruiken 30 procent minder gas.’

Elektrische ovens zijn vandaag niet haalbaar. Je ziet die maar heel zelden in industriële bakkerijen. Maar ik denk dat dat ooit wel komt. Jan Borms CEO Vondelmolen

Aan gas als brandstof ontsnappen we voorlopig niet, zegt Borms. ‘Elektrische ovens zijn vandaag niet haalbaar. Je ziet die maar heel zelden in industriële bakkerijen. Maar ik denk dat dat ooit wel komt.’ Vondelmolen heeft ook een stoominstallatie om het water voor de kooksels voor te verwarmen. Die warmte wordt nu gerecupereerd dankzij een nieuwe compressor.

Bandenspanning

Het bedrijf zoekt permanent manieren om links en rechts energiewinst te boeken. ‘Binnenkort installeren we een systeem met adiabatische koeling (het koelen van lucht door water te laten verdampen, red.) voor bepaalde ruimtes waar de vochtigheid geen rol speelt. We nemen ook eenvoudiger maatregelen. Zo hebben we ledverlichting met sensoren, moedigen we fietsen door onze werknemers aan en hebben we een toestel geplaatst om de bandenspanning van de wagens op peil te houden.’