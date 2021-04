‘We hergebruiken zelfs het stof van onze weverij’

Raymond Libeert in de West-Vlaamse vlasvelden: 'We hebben altijd al een band gehad met de lokale landbouw.'

Linnenfabrikant Libeco weerstond jaren geleden aan de lokroep van de lagelonenlanden en is vandaag blij met die keuze. ‘De bewustwording over klimaat en milieu speelt in ons voordeel’, zegt CEO Raymond Libeert.

De mode-industrie stootte volgens McKinsey in 2018 4 procent uit van alle broeikasgassen, evenveel als Duitsland, Frankrijk en het VK samengeteld. Met alternatieve grondstoffen, lokale productie, minder afval en energiezuinige productiemethodes kan die uitstoot naar omlaag.

De grote klimaatslag De industrie en de elektriciteitsproductie staan voor bijna de helft van alle CO 2 -uitstoot in België. De Tijd gaat op zoek naar technologieën die in die industrie op grote schaal het verschil kunnen maken. Hoe kunnen staal- en cementfabrieken, olieraffinaderijen en de chemiesector de komende decennia hun uitstoot wegwerken? Waar kunnen ze fossiele brandstoffen vervangen door elektriciteit of waterstof? En leidt CO 2 -opvang tot een doorbraak? Volg het in onze reeks ‘De grote klimaatslag’.

De Meulebeekse linnenfabrikant Libeco kan die vakjes allemaal aanvinken. Dankzij een reeks inspanningen kon het zijn CO2-uitstoot tussen 2011 en 2019 met 31,5 procent verminderen, berekende het adviesbureau CO2Logic. Respect voor de natuur zit in de genen bij het in 1858 opgerichte familiebedrijf. ‘We hadden altijd een band met de lokale landbouw, ook ik heb dat meegekregen van mijn vader. Onze grondstof, vlas, ziet er ook heel natuurlijk uit’, zegt Libeert.

Libeco legde meer dan 2.500 zonnepanelen, schakelde over op groene stroom en bespaarde energie met efficiëntere machines en verlichting. De CO2 die het bedrijf nog uitstoot – 534 ton in 2019 – compenseert het door andere klimaatprojecten te financieren.

Robots

'Ik heb de ambitie om 100 procent hernieuwbare energie op te wekken, maar het moet haalbaar zijn', zegt Libeert. ‘We gaan blijven investeren in zonne-energie en we bekijken ook andere technologie zoals dunne films en windmolens. We installeren nu ook apparatuur van Panasonic om inefficiënties van het stroomnet te halen, waardoor we nog eens 5 à 10 procent minder zullen verbruiken.’

‘We herbekijken ook de productieflows, die nog weinig veranderd zijn sinds de jaren 60. We zijn vier jaar geleden gestart met de bouw van een magazijn dat volledig bemand wordt door robots, zodat je geen licht of verwarming meer nodig hebt. Het oude kantoor breken we deze zomer af, het nieuwe gebouw zal veel zuiniger zijn. Ook onze Poolse vlasspinnerij doorloopt zo’n proces.’

Libeco werkt aan het terugdringen van andere milieubelastende processen. ‘We proberen het vlas zoveel mogelijk mechanisch te bewerken om het gebruik van chemicaliën te vermijden. Afval hebben we niet, alles wordt hergebruikt. Zelfs het stof van de weverij verzamelen we om er isolatiemateriaal van te maken.’

‘Een zuiniger waterverbruik is ook een prioriteit. Vlas heeft het voordeel dat het, dankzij de lange wortels van de plant, geen irrigatie nodig heeft. Maar de weverij heeft wel water nodig, net als de veredeling. We werken samen met Masureel Veredeling, waar ze geïnvesteerd hebben in de zuivering en het recycleren van hun water.'

Bio-linnen

Sinds 2014 produceert Libeco ook linnen van biologische teelt. ‘We zijn daarmee begonnen na een ontmoeting met bioboeren in Seine-et-Marne. Zij zaaiden vlas in het kader van een jaarlijkse gewasrotatie en waren op zoek naar een afzetmarkt. Ik was onder de indruk van hun kwaliteit en van hun motivatie. We kijken nu ook naar de mogelijkheden van textiel op basis van hennep. Dat is nog duurzamer dan vlas: het groeit snel en heeft weinig water nodig.’

