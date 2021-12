Burn-outs voorkomen met data

In de geestelijke gezondheidszorg gaan therapeuten vandaag noodgedwongen voort op wat patiënten hen vertellen. Maar wat als technologie psychische pijn objectief meetbaar maakt? ‘Binnen tien jaar wil ik op consultatie mijn laptop kunnen openklappen om de stressdata te bekijken van de patiënt die voor me zit.’

De laatste keer dat het gebeurde, stond ik aan de ingang van een natuurdomein, klaar voor een flinke wandeling. Een trilling rond mijn pols deed me een blik werpen op mijn horloge, een smartwatch. Terwijl ik tussen de bomen stond, omringd door frisse lucht, stelde het ding vast dat ik gestrest was en nodig moest ademen. Een paar weken eerder, toen ik hielp bij de verbouwing van een badkamer, kreeg ik dezelfde melding: stressniveau hoog, tijd voor ontspanning. Puin slepen telt nochtans als fysieke arbeid, wat doorgaans helpt het hoofd leeg te maken. De smartwatch probeerde te helpen, maar de technologie had het mis.

‘De huidige generatie smartwatches kan steeds meer. In het begin telden ze alleen stappen. Nu komen er steeds meer sensoren bij, zoals die voor hartslag’, zegt klinisch psycholoog Tom Van Daele, die aan Thomas More al ruim tien jaar onderzoek doet naar de mogelijkheden van technologie voor de geestelijke gezondheidszorg. ‘Zodra je naar mentale gezondheid wil gaan, worden de uitdagingen groot. Stress laat zich moeilijk van zo’n polsbandje afleiden, zeker in het dagelijkse leven.’

‘Een wearable kijkt naar hartslag en huidgeleiding, maar meet in essentie geen stress. Hij meet activatie, het feit dat je bezig bent, dat er lichamelijk iets gebeurt’, zegt Van Daele. Zonder de juiste context kan een lichamelijke reactie op verschillende manieren worden geïnterpreteerd: positief (binnenkomen op een verrassingsfeestje) maar ook negatief (overvallen worden).

Feit is dat zo’n horloge snel en makkelijk veel data kan verzamelen die bruikbare inzichten opleveren over veranderingen in gedrag. Als we die kunnen inzetten om ook mentale gezondheid te lezen, zou dat een gamechanger in de geestelijke gezondheidszorg zijn, meent ook Van Daele. ‘Ze kunnen een bruikbare aanvulling zijn voor wat we vandaag doen in therapie: louter voortgaan op zelfrapportering, op wat mensen vertellen.’

Patronen en afwijkingen

Het echte potentieel van de nieuwe datastromen, meer op de lange termijn, ligt bij preventie. Wat als mijn smartwatch wel juist stress registreerde? Had ik er dan meer bij stilgestaan en actie ondernomen? Kunnen we vroeger ingrijpen en bijsturen om mentale crisissen te vermijden? Net als bij ‘gewone gezondheidsdata’ ligt de sleutel bij het combineren van digitale gegevens van verschillende toestellen om een vollediger beeld te krijgen.

Belangrijker dan stress vaststellen is achterhalen welke triggers stress of psychisch ongemak veroorzaken en zo het persoonlijke digitale model slimmer maken. Chris Van Hoof Vicepresident onderzoek en ontwikkeling bij imec

‘We hebben allemaal een unieke digitale voetafdruk’, zegt Van Daele. ‘Velen van ons gebruiken dezelfde apps, maar er zit veel variatie in hoe we ze gebruiken: hoeveel en op welk moment van de dag. Bij de meesten zit er een patroon in. Vanuit preventief oogpunt kunnen afwijkingen informatief zijn. Een plotse toename van scrolltijd op sociale media of een afname van fysieke activiteit kan een signaal zijn dat we zonder data zouden missen.’

Van Daele komt terug op het voorbeeld van het verrassingsfeestje en de overval, die zonder context en met eenzijdige data allebei stress kunnen doen vermoeden. ‘Een smartphone weet veel over wie we zijn en wat we doen. Aan de hand van de gps-functie weet hij waar je bent en met wie, en hoelang je bepaalde applicaties gebruikt. Dat kan een waardevolle aanvulling zijn op die ‘domme’ wearable. Als je smartphone zegt dat je op vrijdagavond nog op je werk bent, met activiteit in de mail-app, dan zou je van stress kunnen spreken. Als de gps zegt dat je op café bent, of thuis, dat er vrienden in de buurt zijn of dat er net veel berichtjes heen en weer zijn gestuurd, dan geeft dat een heel ander beeld.’

Gezondheidsexpert en biomedicus Koen Kas denkt nog een stap verder. ‘Microsoft werkt aan een tool om te monitoren hoe iemand typt. Meer tikfouten kunnen een indicatie zijn van stress. Daarvoor bestaat al een app: Neurokeys. Ook voor spraak of gezichtsexpressie bestaan zulke toepassingen, die akelig accuraat emoties kunnen inschatten. Een telefoon registreert die zaken voortdurend, het zou zonde zijn er niets mee te doen. Zelfs consumentendata kunnen meetellen: er bestaat onderzoek dat het gebruik van filters op sociale media linkt aan mentaal welzijn. Alleen zijn die parameters allemaal niets waard, maar in combinatie kunnen ze waardevol zijn.’

Het vaststellen van afwijkende patronen is één ding. Van Daele wijst erop dat een stressmelding zonder advies vrij waardeloos is. ‘Maar dan kom je terecht bij de combinatie van technische lui die de hard- en software ontwikkelen en gedragswetenschappers die zeggen welke acties je daaraan moet koppelen. Daar is nog veel vooruitgang te boeken. Sommige merken van slimme horloges werken al voorzichtig met de eerste aanbevelingen, maar die slaan soms de bal mis, zoals bij jou.’

Volgens Van Daele is Biorics in Vlaanderen het enige bedrijf dat daar serieus mee bezig is. Het ontwikkelde een wearable die acute en chronische stress detecteert. Via de bijbehorende app kan de gebruiker de mentale druk op elk moment raadplegen en verschijnt een overzicht per dag, week en maand. De financiering is rond. Het product komt binnenkort op de markt.

Voor iedereen een algoritme

Hoe ga je van data naar actie of naar onmiddellijk bruikbare inzichten? Dat vraagt ook Chris Van Hoof, vicepresident voor onderzoek en ontwikkeling bij het Leuvense onderzoekscentrum imec, zich af. ‘Het is belangrijk niet alleen hardware te maken maar ook steeds betere artificiële intelligentie te ontwikkelen. Iedereen is anders, dus in principe is voor iedereen een ander lerend algoritme nodig om legitieme uitspraken te doen over de gezondheidstoestand. Wat is bij dit individu een normaal patroon, wanneer begint het af te wijken? Via die modellen kunnen we bijvoorbeeld ook beweging uit de data filteren, om de verwarring tussen stress en fysieke activiteit te elimineren.’

We hebben allemaal een unieke digitale voetafdruk. Er zit een patroon in ons appgebruik. Vanuit preventief oogpunt kunnen afwijkingen daarvan heel interessant zijn. Tom Van Daele Onderzoeker aan Thomas More

In samenwerking met het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) KU Leuven gaat imec op zoek naar datasets om stress te voorspellen. ‘Belangrijker dan stress vaststellen is achterhalen welke triggers stress of psychisch ongemak veroorzaken en zo het persoonlijke digitale model slimmer te maken’, zegt Van Hoof.

‘Een diagnose van depressie stellen op basis van een wearable is op dit moment niet mogelijk’, zegt Stephan Claes, depressiespecialist en diensthoofd volwassenenpsychiatrie aan UPC KU Leuven. ‘Maar het kan wel een indicatie geven of een behandeling aanslaat: het is bewezen dat het stresssysteem bij depressieve mensen anders functioneert. Ook bij wie depressief dreigt te worden, zijn die afwijkingen al merkbaar. Die voorspellende waarde hopen we met het onderzoek hard te maken. Mijn droom is binnen een tiental jaar bij een consultatie mijn laptop te kunnen openklappen en de stressdata van de patiënt voor mij te raadplegen, en die samen te leggen met wat hij me vertelt. Dat kan beslissingen over onder meer het voorschrijven van medicatie vergemakkelijken.’

De vraag is inderdaad wat allemaal mogelijk wordt in preventie op grote schaal. Krijgen ook werkgevers een inkijk in de stresslevels van hun werknemers, zodat ze kunnen zien wie afglijdt naar een burn-out?

‘De supermarktketen Colruyt heeft daar een keer mee geëxperimenteerd’, zegt Van Daele. ‘Dan kon iemand bij manier van spreken binnenkomen op een meeting en van zijn manager te horen krijgen: ‘Oei, jij bent precies gespannen.’ Het lijkt me nogal dystopisch die kant uit te gaan. Tegelijk: we weten het vandaag steeds te laat. Mensen werken hard en forceren zich. Pas als ze in de put zijn beland, hebben we er oog voor. Een wearable zorgt er niet voor dat je je beter voelt, en past ook de werkcontext niet aan. Maar hij zal een stukje van de puzzel zijn.’

Kas wijst erop dat op individueel consumentenniveau al veel mogelijk is, maar dat dokters die apps en tools niet kennen. ‘Of ze kunnen ze niet gebruiken omdat de medische autoriteiten nog geen officiële goedkeuring hebben gegeven.’ Dat brengt ons bij een oud zeer: in ons ouderwetse zorgsysteem is het erg moeilijk voor innovatieve oplossingen om zich door de tradities heen te wurmen.

Van Daele beaamt: ‘Je wil niet weten hoe moeilijk het is omdat in onze geestelijke gezondheidszorg geïmplementeerd te krijgen. Na de eerste coronagolf is beeldbellen verankerd geraakt, dankzij de blijvende terugbetaling. Maar diezelfde pragmatiek stroomt niet door naar andere domeinen. We blijven botsen op praktische moeilijkheden en de mensen die ermee aan de slag moeten. Daar zit nog een grote sprong.’