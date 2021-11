Kunnen we straks met data kankers en andere ziektes voorkomen?

Wat als we straks data van darmonderzoeken combineren met informatie over onze eetgewoontes? En als we longscans naast metingen van de luchtvervuiling in onze straat leggen? Zullen we dan in staat zijn kankers of andere ziektes te voorkomen? Nu nieuwe technologie meer kan meten dan ooit zwaait de poort open naar een ware revolutie in de gezondheidszorg.

Op YouTube circuleert een grappig fragment uit een talkshow van David Letterman uit 1995. De Amerikaanse tv-host heeft Bill Gates te gast. Gates, toen 39 en al de rijkste mens ter wereld dankzij zijn softwarebedrijf Microsoft, heeft net de webbrowser Internet Explorer gelanceerd. Als Letterman vraagt wat het internet nu eigenlijk is, wringt hij zich twee minuten lang in bochten om de sceptische Letterman duidelijk te maken dat ‘it’s wild what’s going on’. Zoek het filmpje vooral op: ‘Gates explains the internet to Letterman’.

Schermvullende weergave Bill Gates ©Reuters

‘Hij krijgt het maar niet uitgelegd. Je krijgt bijna medelijden’, grinnikt Liesbet Peeters, expert en docent biomedische data aan de Universiteit Hasselt. Omdat iedereen intussen weet dat het internet alles op zijn kop heeft gezet, haalt Peeters het filmpje aan om een parallel te trekken met de revolutie waarvoor we in onze gezondheidszorg staan. Die revolutie draait om data. En we beseffen amper hoe ingrijpend die zal zijn.

Meer en beter gebruik van data betekent dat we op basis van hoe iemand spreekt en schrijft kunnen detecteren dat iemand de ziekte van Parkinson krijgt, nog voor de eerste zichtbare symptomen opduiken. Dat we zullen worden gecoacht in hoe we bewegen of wat we eten in combinatie met de behandelingen van ziektes. Dat we in plaats van medicijnen te nemen die vaak niet of onvoldoende werken, medicijnen op maat voorgeschreven krijgen. Dat een dokter straks in één druppel bloed het DNA van een patiënt uitleest en een gepersonaliseerde kankerbehandeling opstelt. Dat nieuwe geneesmiddelen veel sneller worden ontwikkeld. Dat wordt gemonitord dat we in een straat wonen met veel luchtvervuiling. Dat we inzicht krijgen in ziektes waarvan we tot nu toe niets kennen.

De meetbare mens Hoe een techrevolutie de grenzen van de geneeskunde verlegt Lezen we straks een burnout af van onze smartwatch? Zit het geheim van ons immuunsysteem verstopt in onze buikholte? En gaan we met hersenimplantaten eindelijk de werking van het brein doorgronden? In vier afleveringen onderzoekt De Tijd hoe technologie, data en innovatie onze kijk op gezondheid ingrijpend veranderen. Volgende aflevering dinsdag 30 november: het microbioom, Parkinson en Alzheimer verslaan vanuit de buik.

Wat zit er achter dat ‘internetmoment’ van de gezondheidszorg? Wat zal er veranderen? Wat is nodig? En wat kunnen we verwachten?

Er ontstaan bergen nieuwe data

Dat in de gezondheidszorg informatie wordt verzameld en bijgehouden, is niet nieuw. Dokters houden sinds jaar en dag patiëntendossiers bij om hun zorg beter aan te passen. Ziekenfondsen houden gegevens bij over terugbetalingen van medicijnen, farmabedrijven over hun onderzoek en ontwikkeling. Wel nieuw is de exponentiële groei van de hoeveelheid en de precisie van de gezondheidsdata. Dankzij krachtigere machines en slimme algoritmes kunnen we meer zien en meer volgen. ‘Het gaat razendsnel’, zegt Peter Peumans, chief technology officer health van het Leuvense onderzoekscentrum Imec. ‘De wet van Moore zegt dat de computerkracht elke twee jaar verdubbelt. Hier overtreffen we dat.’

De versnelling vertaalt zich in belangrijke wetenschappelijke doorbraken. Dankzij geavanceerde chiptechnologie - waarin Imec een rol heeft gespeeld - is men er dit jaar voor het eerst in geslaagd het volledige menselijk genoom in kaart te brengen. Dat we intussen in staat zijn menselijke bouwstenen als DNA en RNA digitaal te analyseren is ook cruciaal gebleken om snel coronavaccins te ontwikkelen.

Ook in de zorg wordt steeds meer gemeten en gemonitord. Ziekenhuizen werken met databases over medicijngebruik. De resolutie van de radiologiebeelden is de jongste jaren meer dan verdubbeld. Nieuwe tools maken onderzoeken en behandelingen gemakkelijker en goedkoper. Een inslikbare sensor - ook van Imec - moet het hele maag-darmstelsel scannen, wat voor een patiënt veel comfortabeler is dan een endoscopie en ook nog eens veel gedetailleerdere inzichten oplevert. Het Gentse bedrijf FEops helpt hartchirurgen hun operaties beter voor te bereiden met computersimulaties.

250 gezondheidsapps per dag

Heel wat medtechspelers lanceerden producten om patiënten - ook buiten het ziekenhuis - beter op te volgen. Het Antwerpse Byteflies ontwikkelde een sensorpleister om vitale functies zoals ademhaling en hartslag te meten. Het Gentse Indigo ontwierp een chip die onder de huid van diabeteslijders wordt geplaatst om continu glucose en ketonen te meten.

Schermvullende weergave Gezondheidsexpert en biomedicus Koen Kas ©Diego Franssens

En het gaat nog verder. ‘De digitale revolutie is overal’, zegt gezondheidsexpert en biomedicus Koen Kas. ‘Wearables, sensoren en apps meten steeds meer wat we doen. Elke dag komen er wereldwijd wel 250 apps bij die iets willen betekenen voor onze gezondheid. De meeste zijn niet klinisch gevalideerd en dus niet bruikbaar in het ziekenhuis. Maar enkele experimenten zijn wel interessant.

‘Microsoft werkt mee aan een project dat wil monitoren hoe iemand typt. Begint iemand meer fouten te maken, dan wijst dat mogelijk op stress. Het Parkinson Voice Project gebruikt de slimme speaker van Amazon om veranderingen in iemands stem te detecteren en zo een diagnose van parkinson te stellen nog voor iemand symptomen vertoont.’

Silicon Valley springt ook op de kar. Google werkt aan een zelfmonitor voor huidaandoeningen en Apple liet voor de zomer weten dat het alle gezondheidsdata die het in de VS via zijn smartwatch meet, wil delen met dokters. ‘Op zich zijn die initiatieven misschien klinisch niet interessant, maar in combinatie met andere data kunnen ze relevante informatie opleveren.’

Daarmee is het hoge woord eruit: het combineren van data. De bergen gegevens die nu worden verzameld, brengen veel diepere en nieuwe inzichten. Maar de ware revolutie zal komen van het koppelen van al die data, uit onderzoekslabo’s, van ziekenhuizen en van huisartsen en van alle huis-, tuin- en keuken-tools waar we onszelf mee tracken.

Belgische pioniert met diabetesapp

Katelijn Vleugels, die na ingenieursstudies aan de KU Leuven naar de VS trok en zich daar tot serieonderneemster ontpopte, richtte in 2016 de app Klue op. Die laat uw smartwatch toe te herkennen of u aan het eten of aan het drinken bent, hoeveel u eet (op basis van de snelheid van uw polsbeweging) en wat u drinkt (koffie drinkt u anders dan water).

Klue gebruikt artificiële intelligentie en een hoop historische data om het gedrag van een gebruiker te bepalen en richt zich specifiek op diabetespatiënten. Vleugels is ervaringsdeskundige: ze heeft jaren met diabetes type 1 geleefd. Het idee is dat Klue de gebruiker coacht in zijn dagelijks leven: je krijgt inzicht in je eetgewoontes en hoe die je insulineniveau beïnvloeden. Indien nodig signaleert de app dat het tijd is om water te drinken, of iets trager te eten.

Klue werd in 2019 overgenomen door Medtronic. Hoeveel de Ierse fabrikant van medische apparatuur betaalde, is niet bekend. Vleugels verhuisde mee en bouwt onder de nieuwe eigenaar haar app verder uit.

De data zijn versnipperd

‘Onze gezondheid wordt bepaald door veel factoren’, zegt Wouter Van den Bosch, program manager public health bij Imec. ‘Er zijn ons genoom en onze medische voorgeschiedenis. Maar ook gedrag, sociaal-economische factoren en omgeving spelen een rol. Als je dicht bij een vervuilende fabriek woont, is dat relevant. Als we de informatie van een darmonderzoek kunnen linken aan informatie over je eetgewoonten, kunnen we preciezere behandelingen opzetten. Alleen zitten onze enorme hoeveelheden data vaak vast in silo’s, waardoor je ze niet kan koppelen.’

Datakoppeling blijkt het kernprobleem. In Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), een van de voortrekkers van een beter gebruik van ziekenhuisdata, heeft het team van dataverantwoordelijke Noëlla Pierlet met cardioloog Pieter Vandervoort en enkele externe partners een project opgezet om op basis van data uit elektrocardiogrammen (ECG’s) te voorspellen welke patiënten voorkamerfibrillatie ontwikkelen. Voorkamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis, verhoogt het risico op bloedklonters in het hart en veroorzaakt ook een op de vijf beroertes. Een vroege detectie kan dus veel ellende voorkomen.

‘Om de ECG’s te analyseren zetten we machinelearning in. Maar daarvoor hebben we massaal veel data nodig’, zegt Pierlet. ZOL zelf beschikt over 600.000 à 700.000 meetresultaten. ‘Mogelijk volstaat dat niet en moeten we er meer dan 1 miljoen hebben om het systeem goed te trainen.’ Dat betekent dat ZOL meetresultaten elders moet halen, in andere ziekenhuizen. En daar is niemand klaar voor.

Ethische en technische bezwaren

Privacy speelt een rol, net als ethische overwegingen en juridische argumenten rond eigendomsrecht. De data zitten verspreid: bij de overheid, zorgspelers (ziekenhuizen, thuisverpleging, tandartsen, huisartsen of kinesisten), wetenschappers, bedrijven uit de farma- en (bio)techsector, burgers. Die schermen hun gegevens om veel goede redenen af: het gaat om gevoelige en vaak intieme informatie die je niet zomaar deelt. Kan een dokter zomaar data delen met een commercieel bedrijf, of omgekeerd?

‘Als we met een andere partij gegevens uitwisselen, stellen we sowieso een contract op’, zegt Pierlet. ‘Alleen, voor sommige contracten duurt het tot drie jaar om alles juridisch en qua privacy uit te klaren. En dat is dan voor één specifieke toepassing. Als je dat telkens moet doen, kan je onmogelijk schalen.’

‘In drie maanden hebben we data verzameld uit tachtig landen op vijf continenten. Dat is een recordtijd. Het kan dus. Liesbet Peeters Expert en docent biomedische data aan de Universiteit Hasselt

Het is ook een technische kwestie. ‘Data zijn soms totaal verschillend gestructureerd’, zegt Peeters. ‘Het ene ziekenhuis gebruikt m en v voor mannen en vrouwen, het andere male en female. Welke procedure wordt gebruikt om bloeddruk te meten? Daar zijn geen standaarden voor, wat combineren moeilijk maakt.’

Volgens Peeters kunnen we dat probleem alleen oplossen als we rekening houden met die complexiteit. ‘Daarvoor zijn goede regelgeving en investeringen nodig. België is top in de kwaliteit van zorg en zorgverleners en we zijn wereldtop in medische innovatie. Maar hierin lopen we achterop. In Nederland is 65 miljoen euro uitgetrokken voor het digitaliseren van de zorg, in Frankrijk is onlangs 100 miljoen toegezegd. Bij ons gebeurt dat niet.’

Corona en een snelle digitalisering van de zorg hebben de urgentie wel verhoogd. Vlak na het uitbreken van de pandemie zette Peeters vanuit Limburg een project op om na te gaan hoe het virus MS-patiënten trof. ‘In drie maanden hebben we data verzameld uit tachtig landen op vijf continenten. Dat is een recordtijd. Het kan dus.’

België: top in innovatie, achterop in data

‘In onderzoek en ontwikkeling is België internationaal een van de topspelers. Maar als het om het hergebruik van zorgdata gaat, vallen we uit de boot’, zegt Bart Vannieuwenhuyse. De dataspecialist bij de Belgische farmareus Janssen Pharmaceutica stelt dat er nood is aan een wettelijk kader en aan geharmoniseerde data.

Voor de biofarma zijn er belangrijke voordelen. ‘Denk aan de zoektocht naar medicijnen. Stel dat een reumamiddel ook beschermt bij alzheimer. Mogelijk is daar dus iets waarop verder kan worden gewerkt. Alleen, dat inzicht halen we vandaag uit anekdotische informatie. Als we die feedback structureel uit zorgdata kunnen halen, kunnen we sneller werken.’

‘Een ander voorbeeld: de klinische ontwikkeling van een geneesmiddel is een zwaar proces. Zeker fase 3, waarin je het middel op duizenden patiënten moet testen. Soms blokkeert het proces daar omdat niet genoeg kandidaten worden gevonden. Als we tools hebben waarmee we samen met ziekenhuizen patiënten kunnen screenen, zou dat veel beter lukken.’

De oplossing: allemaal samen, en toch apart

Gezondheidsdata hebben een eigen ‘normaalspoor’ nodig. Net zoals de treinen. Toen die in de 19de eeuw belangrijk werden voor het goederenvervoer, was er één grote remmende factor: verschillende maatschappijen hadden hun eigen spoorbreedte. In de VS waren er op een bepaald moment meer dan tien types. Dat leidde tot inefficiënties: goederen moesten vaak worden overgeladen. In de jaren 1860 stapten de Amerikanen over naar één standaard. Een dure en arbeidsintensieve keuze, maar ze gaf wel een economische boost.

In de gezondheidssector moeten niet alle partijen hun opslag- en registratiesysteem omgooien, maar ze moeten de informatie wel kunnen vertalen naar een afgesproken standaard. Anders gezegd: ze behouden hun eigen treinen, met de goederen erin, maar ze spreken af om die op eenzelfde spoorbreedte te laten rijden.

De sporen zijn een ‘common data model’. In Europa werd het een eerste keer toegepast voor alzheimerpatiënten: gegevens van meer dan vijftig instanties werden gecombineerd om tot nieuwe inzichten te komen.

Versleutelde kroonjuwelen

Met zo’n common data model wordt de technische horde genomen. Resten nog de juridische en de ethische kant. Hoe verzeker je de privacy van patiënten? ‘We doen dat bijvoorbeeld met Melloddy’, zegt Bart Vannieuwenhuyse, senior director health information sciences bij Janssen Pharmaceutica. Dat is een Europees initiatief waarin farmabedrijven de data uit hun ontwikkelingstrajecten delen op een machinelearningplatform. ‘Die data zijn onze kroonjuwelen. Intellectuele eigen-dom en strikte vertrouwelijkheid zijn dus heilig.’

Om die te beschermen worden de data niet in één grote pot gegooid. Ze blijven op hun plaats, bij de eigenaar. De relevante onderdelen worden versleuteld met een code en via de blockchain gedeeld met het algoritme. Dat krijgt dus niet de eigenlijke informatie, maar een niet te traceren encryptie waar het wel analyses mee kan doen. Het systeem van ‘gefedereerde kennis’ ontgrendelt een ware schatkist: Melloddy brengt meer dan 1 miljard datapunten samen (goed voor honderden terabytes) om de biologische effecten van ruim 10 miljoen moleculen in kaart te brengen. Zo moeten sneller molecules worden gevonden die helpen ziektes te bestrijden.

Schermvullende weergave UZ Gent ©BELGA

In Vlaanderen werd vorig jaar het project Athena opgezet, een testcase om via gefedereerde kennis kankerbehandelingen te personaliseren. Elke patiënt reageert anders op een therapie: sommigen zien veel effect, anderen reageren amper. Om te begrijpen hoe dat komt en hoe een behandeling beter kan worden aangepast, wil het project zo veel mogelijk klinische en biologische informatie hergebruiken om blaaskanker en een complex type beenmergkanker gerichter te bestrijden.

De ziekenhuizen AZ Groeninge, OLV Aalst, UZ Leuven, UZ Gent en CHU Liège werken samen met de kennisinstellingen KU Leuven, Imec en Universiteit Gent en de bedrijven Janssen, Robovision (beeldvorming), Inovigate (consulting) en BluBee (software voor DNA-analyse). Het Vlaamse innovatieagentschap Vlaio financiert het project.

De winst: ziektes voorspellen

De belofte van de datarevolutie is niet min. Door meer te meten en te analyseren kunnen we individuele patiënten beter helpen. En door de gegevens van die individuele patiënten te combineren kunnen we nieuwe inzichten krijgen in hoe we ziektes kunnen voorkomen en bestrijden.

Een pionier in de gepersonaliseerde geneeskunde is Mike Snyders, die onlangs op de Science for Health-conferentie in Brussel sprak. De 66-jarige professor aan de universiteit van Stanford draagt vier smartwatches en is zelf proefpersoon in een onderzoek dat hij al acht jaar leidt. Hij trackt allerlei infomatie over de gezondheid van een honderdtal mensen, via onder meer wearables, metingen van bloedwaarden, genetische gegevens en beeldmateriaal. ‘Ik heb meer dan 2 petabytes (2 miljoen gigabytes) data over mezelf. We doen honderdduizenden metingen per dag.’

‘In de geneeskunde zeggen we dat iemand koorts heeft vanaf 38 graden. Maar dat is al lang achterhaald. Iedereen heeft een andere normale lichaamstemperatuur en pas als je die kent, kan je conclusies trekken over bepaalde waarden’, zegt Snyders. ‘Daar helpen wearables bij. Natuurlijk levert een Fitbit of een Garmin geen klinisch waardevolle data op. Maar als je tientallen parameters langdurig in kaart brengt, heb je wel degelijk genoeg informatie om alarm te slaan als bepaalde waarden afwijken. Ik heb zo bij mezelf de ziekte van Lyme ontdekt, nog voor ik symptomen had. Bij sommige mensen hebben we al prekankers opgespoord.’

‘Willen we onze gezondheidszorg betaalbaar houden, dan zal meer preventie nodig zijn’, zegt Noëlla Pierlet van het ZOL. ‘En daarvoor zullen we dus meer moeten doen met onze data.’

Hét ideaalbeeld is de digitale tweeling, een virtueel model dat op basis van realtimedata voorspellingen doet over onze gezondheid: ‘Opgelet, met uw voorgeschiedenis en dit signaal doet u beter dit.’ Al temperen de meeste experts. Het idee dat iedereen straks met zijn eigen gezondheidsavatar rondloopt, is simpelweg niet nodig, vindt Chris Van Hoof, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Imec. ‘Niet alles moet continu individueel worden gemeten. We moeten vooral slim combineren.’

Je zou modellen van een specifiek orgaan zoals het hart kunnen koppelen aan die van een bepaalde bevolkingscategorie om te anticiperen op een risico. ‘Met de massale hoeveelheden data die we stilaan te verwerken krijgen, zal het erop aan komen te focussen op relevante informatie’, zegt Peumans. ‘Anders wordt het qua rekenkracht onhaalbaar. Sowieso wordt dat een uitdaging voor de toekomst. Hoe gaan we al die data energiezuinig verwerken? Je wil daar geen kerncentrale voor nodig hebben.’