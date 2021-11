Parkinson en kanker verslaan vanuit de buik

De biljoenen micro-organismen in ons lichaam bepalen mee hoe gezond of ziek we zijn. Wetenschappers zijn sinds enkele jaren de code van dat ‘microbioom’ aan het kraken. Het is een van de minst bekende, maar ook een van de beloftevolste takken van de geneeskunde.

Wie op een dag in juni vier jaar geleden de metro nam in Parijs, Berlijn of Barcelona, kon er een vreemd tafereel aanschouwen. Een groepje onderzoekers was er leuningen, stoelen, ticketautomaten en andere oppervlakken aan het afvegen met de intussen alom bekende ‘wissers’. Samen met collega’s uit 60 steden in de hele wereld waren ze op jacht naar de microben die de gebruikers van het openbaar vervoer daar hadden achtergelaten. Het doel van het onderzoek: in kaart brengen hoe die verzameling microben - het ‘microbioom’ - anders is in verschillende wereldsteden of juist overlapt.

De meetbare mens: Hoe een techrevolutie de grenzen van de geneeskunde verlegt

Lezen we straks een burn-out af van onze smartwatch? Zit het geheim van ons immuunsysteem verstopt in onze buikholte? En gaan we met hersenimplantaten eindelijk de werking van het brein doorgronden?



In vier afleveringen onderzoekt De Tijd hoe technologie, data en innovatie onze kijk op gezondheid ingrijpend veranderen.



Volgende aflevering: donderdag 2 december: ‘We zijn klaar voor grote sprongen in breintech’

Wetenschappers zijn al enkele jaren geboeid door de interactie tussen de mens en de allerkleinste levende wezens: virussen, bacteriën en schimmels. In alle uithoeken van de aarde, tot in het diepe Amazonewoud, jagen ze op stalen van menselijke uitwerpselen om te kijken welke microben zich daarin ophouden. Zo hopen ze de impact van al die micro-organismen op de gezondheid van hun gastheren te doorgronden. We spreken dan niet zozeer over klassieke verkoudheden of covidbesmettingen. Er zijn almaar meer bewijzen dat de bacteriën in ons lijf, de meeste in het maag-darmstelsel, invloed hebben op allerlei ziekten waarmee je geen link zou vermoeden, van diabetes en depressie tot kanker en de ziekte van Parkinson.

Het microbioomonderzoek kwam het voorbije decennium in een stroomversnelling dankzij krachtige technologie. ‘Nieuwe DNA-analysetechnieken maken het mogelijk veel grotere volumes stalen te verwerken voor een lage prijs, en hele ecosystemen van microben in één keer te analyseren’, zegt een van de Vlaamse toponderzoekers in dit vakgebied: Jeroen Raes van het VIB-KU Leuven Center for Microbiology.

Ook krachtige analysesoftware, zogenaamde bio-informatica, draagt zijn steentje bij. De studie van het menselijke microbioom is een wetenschap van gigantische getallen. Er wordt aangenomen dat er zowat 100 biljoen microben in en op ons lichaam zitten. Die kunnen worden opgedeeld in ruim duizend soorten. Hun invloed op ons lichaam is niet altijd eenduidig. Die hangt ook af van de aanwezigheid van andere organismen, van bepaalde stoffen of van andere omgevingsfactoren.

Dat alles maakt het zoeken van links tussen een bacterie en een ziekte enorm complex. ‘Onze job is een combinatie van big data en statistiek, microbiologie, immunologie, ecologie en klinisch onderzoek’, zegt Raes. ‘Via crosssectionaal onderzoek (de studie van een groot aantal mensen op één tijdstip, red.) en longitudinaal onderzoek (studie van de evolutie in de tijd, red.) bouw je een enorme matrix met data waarin je gaat zoeken naar statistisch significante correlaties.’

Ontstekingen spelen een belangrijke rol in veel aandoeningen. Een gebalanceerd microbioom kan ontstekingen afremmen, een ongebalanceerd microbioom kan ze aanwakkeren. Dirk Gevers Hoofd Janssen Human Microbiome Institute

Foute conclusies

Microbiologen voelen een grote drang om meer te weten te komen, maar het is opletten voor al te haastige wetenschap. ‘Er is een fase geweest waarin men op basis van te kleinschalige studies allerlei links heeft gelegd tussen bacteriën en ziektes. Een deel van de aanvankelijke hype rond het microbioom was gebaseerd op foute conclusies’, zegt Raes.

Het volstaat ook niet om een correlatie aan te tonen. Pas als we zeker zijn dat er een oorzakelijk verband is met bepaalde ziektes, opent dat de weg naar nieuwe therapieën en medicijnen om dat proces te beïnvloeden. Ook die kennis zijn we, langzaam maar zeker, aan het verwerven. Onze regio levert daartoe een belangrijke bijdrage met het Vlaams Darmfloraproject, een onderzoekstraject waarin de stoelgang van meer dan 5.000 Vlamingen over een lange periode wordt bestudeerd.

Schermvullende weergave

Zo’n stoelganganalyse is niet de meest glamoureuze onderzoeksmethode, maar het is wel de beste die we hebben om op grote schaal kennis te vergaren. Ook hier kan nieuwe technologie de komende jaren misschien te hulp schieten. Het Leuvense instituut voor nano-elektronica Imec ontwikkelt een inslikbare elektronische pil die allerlei metingen kan uitvoeren in de ingewanden, waardoor we lichaamsprocessen in real time en in detail zullen kunnen bestuderen.

‘Met behulp van chiptechnologie kan je de klassieke labapparatuur 10 tot 100 keer kleiner maken, tot de grootte van een normale pil. Met zulke toestelletjes willen we het maag-darmstelsel, en dan vooral de darmen, in kaart brengen. Vandaag kan dat ook met een endoscopie, maar dat is een vrij complexe en onaangename ingreep’, zegt O&O-directeur Chris Van Hoof. De sensorpil zal in eerste instantie gebruikt worden als onderzoeksinstrument, maar kan in een latere fase wellicht ook ingezet worden om de darmflora van individuele patiënten te screenen.

Wat heeft al dat onderzoek ons al geleerd? ‘Een van de belangrijkste nieuwe inzichten van het jongste decennium is hoe het microbioom ons immuunsysteem beïnvloedt’, zegt Dirk Gevers, die bij de farmareus Janssen het onderzoek naar het menselijke microbioom leidt. ‘Een gebalanceerd microbioom kan ontstekingen afremmen, een ongebalanceerd microbioom kan ze aanwakkeren. En ontstekingen spelen een belangrijke rol in veel aandoeningen, van gastro-intestinale tot metabolische aandoeningen, auto-immuunziektes en zelfs neuro-psychiatrische ziektes.’

‘Daarnaast is er ook meer bewijs dat het darmmicrobioom een invloed kan hebben op het hele lichaam’, zegt Gevers. Er kunnen links gelegd worden met ASS (autismespectrumstoornis), huideczeem en covidsymptomen in de longen. ‘Het geeft een nieuwe betekenis aan wat Hippocrates ruim 2.500 jaar geleden al zei: ‘Alle ziektes beginnen in de ingewanden.’ De gezondheid van onze darmen is fundamenteel voor de gezondheid van ons lichaam.’

Er zijn indicaties dat statines, die worden voorgeschreven tegen hoge bloeddruk, ook een gunstig effect hebben op de darmflora.

Hoe al die mechanismem precies in elkaar zitten, wordt nog volop onderzocht. ‘Bij ontstekingsziekten speelt wellicht een barrièreprobleem’, zegt Raes. ‘We weten dat bacteriën lipopolysacharide of LPS aanmaken, een stof die bij mensen een immuunreactie veroorzaakt. Als de darmwand niet meer goed afschermt, komt het LPS in de bloedbaan terecht en kan het inflammatie veroorzaken.’

Bij sommige hersenstoornissen speelt vermoedelijk een ander verband. ‘Er zijn indicaties dat die mee veroorzaakt worden door stoffen die op het neurale systeem inwerken. Er zitten miljoenen chemische stofjes in onze darmflora, waaronder dopamines, serotonines of gamma-aminoboterzuur (gaba). We kennen ze lang niet allemaal, maar we zijn vrij zeker dat ze allerlei effecten hebben.’ Het maakt de zogenaamde ‘gut brain axis’, de verbindingsas tussen onze darmen en ons brein, tot een van de meest intrigerende en uitdagende onderzoeksdomeinen voor microbiologen.

Depressie

Het team van Raes kon onder meer een link leggen tussen de darmflora en depressie. Patiënten met depressie blijken vaak een tekort te hebben aan twee soorten bacteriën in de darmen. De volgende stap is aantonen dat het bacterietekort de oorzaak vormt van de depressie. ‘In samenwerking met John Cryan, onderzoeker aan de universiteit van Cork (Ierland), gaan we testen doen met muizen, om te zien of we met opgekweekte bacteriën hun gedrag kunnen veranderen.’ In een andere, nog lopende, studie worden de verbanden onderzocht tussen het microbioom en de ziekte van Parkinson. Nog een domein waar nog ontzettend veel te ontdekken valt, is de relatie tussen het microbioom en het optreden en/of behandelen van kanker.

Hoe veelbelovend de kennis van het microbioom ook is, veel concrete therapieën en geneesmiddelen zijn er nog niet op de markt. Al zal daar de komende jaren verandering in komen. Vandaag worden al sporadisch stoelgangtransplantaties uitgevoerd om bepaalde ziekten, zoals een hardnekkige infectie van de dikke darm, te bestrijden. Daarbij wordt de darmflora van de patiënt vervangen door of aangevuld met die van een gezonde persoon. Zo’n techniek is evenwel moeilijk op grote schaal toe te passen, en het is een erg bot instrument. Patiënten lopen het risico op neveneffecten doordat ook ongewenste bacteriën kunnen worden overgezet.

Het Gentse bedrijf MRM Health werkt aan een betere oplossing, door een selectie van bacteriën (een ‘consortium’) op te kweken, te vriesdrogen en in pilvorm op de markt te brengen. Dat is wel een pak moeilijker dan het klinkt. ‘Veel darmbacteriën zijn anaeroob, wat inhoudt dat ze traag groeien en gevoelig zijn voor zuurstof, of ze hebben complexe media nodig om in te gedijen. Dat maakt het moeilijk om ze buiten de darmen op te kweken’, zegt CEO en oprichter Sam Possemiers. ‘Bovendien kweken we niet één bacterie, maar een heel consortium tegelijk. Dat is veel moeilijker omdat de verschillende soorten een andere groei kennen en er onvoorspelbare effecten kunnen optreden. Onze technologie is erop gericht dat hele proces te standaardiseren.’

MRM Health slaagde er al in een pil te maken tegen colitis ulcerosa, een vorm van dikkedarmontsteking. MH002, zoals het heet, bevat een combinatie van zes geselecteerde darmbacteriën en zit in de eerste klinische studiefase. De verdere pijplijn van het biotechbedrijf zit nog in de ontwikkelingsfase, maar spreekt tot de verbeelding: MRM hoopt middelen te ontwikkelen tegen Parkinson, diabetes type 2, de leverziekte NASH en spondyloarthritis, een auto-immuunziekte die leidt tot ontsteking van gewrichten in de wervelkolom.

Kruisbestuivingen

De weg naar succesvolle geneesmiddelen zal verlopen met vallen en opstaan. Seres Therapeutics, een Amerikaanse concurrent van MRM Health, kreeg onlangs een dreun na tegenvallende fase 2-testen voor zijn middel tegen colitis ulcerosa. Maar niemand twijfelt eraan dat bacteriële medicijnen over enkele jaren een wereld aan nieuwe behandelingen zullen openen.

Raes verwacht ook kruisbestuivingen met de klassieke geneeskunde. ‘Het herbestemmen van bestaande geneesmiddelen vind ik een prikkelend onderwerp. Er zijn indicaties dat statines, die voorgeschreven worden tegen hoge bloeddruk, ook een gunstig effect hebben op de darmflora. We hebben een studie opgestart om dat verder uit te zoeken.’

De wetenschapper is wel vragende partij voor een striktere regelgeving van commerciële bedrijven die allerlei adviezen geven op basis van darmfloradiagnostiek. ‘Daar zitten veel charlatans tussen’, zegt Raes. ‘Wat zijn hun referentiewaarden? Het is allemaal te vaag, we weten gewoon nog niet genoeg over wat de beste manier is om een individueel microbioom te veranderen.’