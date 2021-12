Uw ziekenhuisbezoek kan straks levens redden

Telkens u in het ziekenhuis belandt, levert dat een hoop informatie op: diagnoses, onderzoeken, monitoring, voorschriften voor medicijnen. Om de zorg te verbeteren worden uw data steeds meer gecombineerd met zoveel mogelijk andere data. Het ultieme doel: met die kennis vermijden dat mensen in het ziekenhuis belanden.

Vrijdag 26 november. Het is druk door corona in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Verschillende niet-dringende ingrepen moesten al worden uitgesteld. Het ziekenhuis van zowat 1.000 bedden draait op volle toeren. En zo ook het datanetwerk dat de voorbije jaren met het nodige pionierswerk is gebouwd rond de elektronische patiëntendossiers van al wie hier belandt. Op deze 24 uur alleen zoemen bijna een half miljoen berichten door het systeem.

'In 2015 zijn we gestart met het integreren van alles wat we weten over één patiënt in één centrale toepassing', vertelt Noëlla Pierlet, wiskundige en hoofd van het zeskoppige datateam van ZOL en een van de Vlaamse voortrekkers van een beter gebruik van ziekenhuisdata.

Een titanenwerk, want alle diensten hadden hun eigen systeem, data zaten versnipperd, waren zelden gestructureerd en zelden compatibel.

Vandaag zijn de patiëntendossiers van ZOL gekoppeld aan zo’n 150 andere toepassingen - gaande van inschrijvingsgegevens tot radiologiebeelden en laboresultaten - plus een reeks externe informatiebronnen. Samen vormen ze één groot virtueel spinnenweb. Dat biedt de sleutel tot betere zorg en straks mogelijk ook tot doorbraken om ziektes te voorkomen en te genezen.

Wat flitst langs de draden van het web?

In het ziekenhuis ...

De meeste koppelingen zijn er tussen de verschillende diensten van het ziekenhuis. Dat zijn meteen ook de zwaarste connecties met het elektronisch patiëntendossier .

Veruit de grootste bron van informatie zijn de meetresultaten van allerlei toestellen in het ziekenhuis: op intensieve zorgen, hartbewaking, het verloskwartier en raadpleging gynaecologie, de intensieve afdeling voor hoogrisicozwangerschappen, neonatologie, spoedgevallen, in de verschillende operatiezalen. Naargelang het type toestel worden die om de 5 seconden of om de minuut geregistreerd. Op één dag levert dat 32.080 lijnen op naar patiëntendossiers, met per lijn alle parameters van dat toestel voor de betrokken patiënt. Reken dat het vaak gaat om een tiental meetwaarden: gaande van vitale parameters (hartslag, zuurstof…) tot specifieke metingen bij kunstmatige ademhaling, hartlongmachines en andere.

Vanuit het inschrijvingssysteem komen nog 24.082 berichten: wanneer een patiënt wordt ingeschreven, als hij ontslagen wordt, naar een andere kamer wordt gebracht of als de behandelende arts wijzigt.

Verpleegkundigen sturen 2.014 berichten van metingen aan het bed van de patiënten. Per bericht gaat het om zo'n tien verschillende meetpunten: bloeddruk, zuurstofsaturatie, temperatuur, polsslag, ademhalingsfrequentie, of als een verpleegkundige ongerust is, een 'early warning score', …

Er komen 15.304 berichten van het labo . Eén bericht bevat over het algemeen meerdere resultaten van één labotest. Voor één labotest worden ook meerdere berichten gestuurd, soms over meerdere dagen gespreid - omdat het bijvoorbeeld eerst gaat om voorlopige en later om definitieve resultaten.

Het apotheeksysteem registreert 10.402 toedieningen van medicijnen en nog eens 2.605 voorschriften voor patiënten in het ziekenhuis.

De dienst radiologie duwt 4.225 verslagen door het netwerk. De volumes aan data uit beeldvorming (radiologie, echo, MRI-scans, CT-scans…) nemen al enkele jaren exponentieel toe omdat de opnames in steeds hogere resolutie gemaakt worden en omdat meer met bewegende beelden wordt gewerkt. Op één dag produceert ZOL 200 gigabyte aan beelden.

De dienst cardiologie deelt 857 berichten, gaande van data van fietsproeven tot bloeddrukmonitoring en elektrocardiogrammen (ecg's). Elk bericht bevat een verslag en meerdere cijfergegevens van de metingen.

De afdeling pathologie, die in cellen, weefsel en/of lichaamsvocht speurt naar mogelijke ziektes, stuurt nog eens 391 rapporten.

... en daarbuiten

In de hele ziekenhuisgemeenschap van ZOL werken gemiddeld zo’n 1.500 mensen tegelijk op het systeem. Maar dat is niet het enige. De elektronische patiëntendossiers leggen ook verbindingen met steeds meer systemen buiten het eigen ziekenhuis.

Andere ziekenhuizen en labo’s kunnen via een nationale hub gegevens over patiënten uitwisselen. Zo kunnen dokters de historiek van een patiënt checken of dubbele onderzoeken vermijden. Let wel: de vraag moet verantwoord worden en enkel de relevante data worden gedeeld. Een matrix bepaalt wie wat mag zien. Op deze vrijdag deelt ZOL 13.000 berichten met andere ziekenhuizen, gaande van laboresultaten (van PCR-testen bijvoorbeeld), pathologie- en radiologieresultaten tot ontslagbrieven.

ZOL vraagt 2.906 keer informatie op bij de huisartsen van patiënten. Dat gebeurt via een officiële samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts (Sumehr). Omgekeerd kunnen huisartsen via het Zorgportaal het ziekenhuisdossier van hun patiënten inkijken, een systeem dat ook u en ik als patiënt kunnen gebruiken om onze eigen gegevens (tenminste, wat is opengesteld) te bekijken. Met tandartsen en kinesisten is er tot op vandaag geen koppeling, maar die vraag leeft wel.

Er worden ook 1.785 digitale voorschriften voor geneesmiddelen doorgestuurd die de patiënt bij zijn thuisapotheek kan ophalen (Recip-e).

Via Vitalink, het digitaal platform van de Vlaamse overheid, worden 435 keer gegevens over de vaccinaties van patiënten opgevraagd, zeker in deze coronatijden een belangrijke bron. Er worden in het ziekenhuis ook vaccinaties geregistreerd, maar voor deze vrijdag zijn die cijfers niet relevant omdat massaal boosters gezet worden bij het personeel.

Tot slot zijn er deze vrijdag nog 12 elektronische geboorteaangiftes. Daarbij meldt ZOL de geboorte van baby via het platform ebirth, zodat de betrokken burgerlijke stand meteen op de hoogte wordt gebracht.

3 terabyte extra per jaaar

Het opzetten van het hele systeem vroeg jaren werk. Niet alleen omdat de data overal versnipperd zaten, ook technisch was het een stevige uitdaging. Afdelingen die met verouderde computersystemen werken - denk aan Windows 95 - integreren is geen sinecure. Zeker als het aankomt op cybersecurity. ‘Gezien de kostprijs om alles up to date te houden, moet je daar wel rekening mee houden’, aldus Pierlet.

Veruit de belangrijkste horde die bij elke gegevensuitwisseling genomen moest worden was evenwel alles juridisch sluitend te maken en de privacy te garanderen. ‘Soms gaat dat traag’, zegt Pierlet. ‘Bij sommige contracten hebben we er drie jaar over gedaan om alles goed te krijgen.’

Intussen neemt de hoeveelheid data die door het hele netwerk flitst elk jaar sneller toe, net als het aantal koppelingen. ‘Het systeem groeit aan met een dikke 3 terabyte aan interne data per jaar, of bijna 10 gigabyte per dag. Hoe beter de systemen worden, hoe meer volume ook. Een pdf van een verslag van een dokter is maar een paar kilobyte, maar voor onze radiologie hadden we gerekend op een verdubbeling op vijf jaar en daar zaten we na twee jaar al aan.’

De patiëntendossiers worden zo het kloppend hart van een beter zorgsysteem. De eerste, voor de hand liggende stap is dat ziekenhuizen op basis van inzichten uit data zich zo goed mogelijk organiseren. ‘Een klassiek voorbeeld is dat een ziekenhuis rekening houdt met kerstmarkten of voetbalmatchen om voorspellingen te doen voor de bezetting van spoedafdelingen’, aldus Pierlet.

Tijdens de pandemie bouwde ze met haar team ook een intern dashboard om alle coronapatiënten in één overzicht en real-time te monitoren. ZOL stapte ook in een onderzoeksproject om de behandeling van covidpatiënten op intensieve zorgen te vergelijken met de resultaten in Nederlandse en Duitse ziekenhuizen, met als bedoeling te speuren naar ‘best practices’.

De data spelen dus een rol bij een beter operationeel management, administratieve vereenvoudiging en het opkrikken van kwaliteit. Maar de heilige graal is volgens Pierlet de volgende stap: alle verzamelde en gecombineerde gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. ‘Als we veel data hebben, kunnen we zoeken naar patronen. We kunnen voorspellingen over het ziekteverloop doen, al dan niet met behulp van machine learning en AI.’

Preventie door data

De shift naar het hergebruik van zorgdata voor klinisch onderzoek is overal volop bezig. In Nederland en Duitsland zijn al initiatieven opgestart, terwijl België achterop loopt, stelt Pierlet vast. Er zijn te weinig interessante onderzoeksvragen en te weinig onderzoeksprojecten. ‘Terwijl het voor onze grote farma- en medtechcommunity net heel interessant zou zijn daar meer mee te doen. Denk aan de ontwikkeling van medicijnen of om wearables uit te testen.’

Als we onze gezondheidszorg betaalbaar willen houden, moeten we meer inzetten op preventie. Daarvoor zijn data nodig. Noëlla Pierlet Hoofd datateam ZOL

ZOL neemt alvast het voortouw. Het team van Pierlet heeft samen met de cardioloog Pieter Vandervoort - ook verbonden aan de Universiteit van Hasselt - en enkele externe partners een project opgezet om op basis van data van honderdduizenden elektrocardiogrammen (egc’s) te proberen voorspellen welke patiënten voorkamerfibrillatie (VKF) ontwikkelen.

VKF is de meest voorkomende hartritmestoornis en veroorzaakt een op de vijf beroertes. Door vroegtijdige te detecteren dat iemand VKF ontwikkelt, kunnen beroertes doeltreffend voorkomen worden. Alleen, dat gebeurt zelden omdat risicopersonen geen of weinig symptomen hebben. Door beelden met machine learning te analyseren, zou dat wel kunnen. Dat vraagt dan wel samenwerking met andere ziekenhuizen en meer uitwisseling van gegevens, want met de eigen ecg’s komt ZOL niet aan de volumes die nodig zijn voor doeltreffende machine learning.