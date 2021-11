5 favoriete aandelen van Geert Campaert

De beheerder van Dierickx Leys Private Bank schuift de bigtechaandelen Alphabet en Microsoft naar voren.

Exor | Holding

Exor is de holding van de Agnelli’s, de stichters van de autogroep Fiat. Sinds de familietelg John Elkann in 2008 aan het hoofd kwam, focust Exor steeds meer op luxe. Afgelopen maand raakte bekend dat het een van zijn grootste participaties, de herverzekeraar PartnerRe, gaat verkopen aan Covéa voor 8 miljard euro. Daarmee kan Elkann nieuwe doelwitten in luxe zoeken. Mogelijk gaat hij ook eigen aandelen inkopen. Ondanks de goede trackrecord in de voorbije jaren noteert Exor met een discount van 40 procent, veel te hoog voor een bedrijf van deze kwaliteit.

Moody’s | Kredietratingbureau

Het Amerikaanse Moody’s is een van de grootste kredietratingbureaus ter wereld. Het meet de financiële gezondheid van bedrijven en staten. Moody’s vormt een oligopolie met S&P en Fitch. Daardoor kon het de afgelopen jaren een mooi groeitraject afleggen, geholpen door de toenemende schuldenberg wereldwijd, die de vraag naar de diensten van Moody’s deed stijgen. We verwachten dat die trend de komende jaren niet snel keert, en dat het bedrijf nog vele jaren van groei in het vooruitzicht heeft.

Alphabet | Tech

Alphabet , het moederbedrijf boven Google, haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit advertenties via de Google-zoekmotor en via de reclameplatformen Adsense en Adwords. Door zijn dominante positie in digitale reclame kan Alphabet jaar na jaar met dubbele cijfers groeien. Daarnaast zijn er onder andere de appwinkel Google Play en de cloudactiviteiten (die onder meer serverruimte en data-analyse leveren), die ook sterk groeien. Dat maakt de kans groot dat Alphabet ook de komende jaren stijgende winsten kan voorleggen.

Microsoft | Tech

Microsoft is bekend van Microsoft Windows en het softwarepakket Office, dat op de grote meerderheid van de pc’s en laptops wereldwijd draait. Die activiteiten bieden een recurrente inkomstenstroom die jaar na jaar groeit. Ook zet Microsoft de jongste jaren sterk in op cloudactiviteiten. Met Azure is het daarin ondertussen de grootste speler na Amazon. We verwachten dat Microsoft door zijn sterke marktpositie in verschillende marktsegmenten ook de komende jaren succesvol is.

