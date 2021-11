5 favoriete aandelen van Victor Zwart

De CEO van Wealtheon gelooft in de hoortoestellen van Sonova.

Victor Zwart is de CEO van Wealtheon. De vermelde aandelen maken deel uit van de ‘groeistrategie’ van die vermogensbeheerder. Er is ook een ‘waardestrategie’.

Sony | Entertainment

Sony is een producent van elektronicacomponenten, consumentenelektronica, films, muziek en aanverwante dienstverlening. Het bedrijf produceert niet alleen tv’s, camera’s, mobiele telefoons, audio- en videoproducten en gameapparatuur maar is ook groot in entertainment. In de komende drie jaren wordt 2 biljoen yen (15 miljard euro) uitgetrokken voor strategische investeringen en groei op het gebied van ‘directe verkoop aan consumenten’, technologie en de terugkoop van aandelen. Ook gaat Sony fysieke winkels openen. Gezien de structurele behoefte aan entertainment en de sterke positie van Sony in de digitale media, is het een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid in de consumentengoederensector.

Tencent Holdings | Big Tech

Net als in 2016 en 2017 plaatsen we Tencent op ons lijstje. Het Chinese Tencent biedt WeChat aan, dat maandelijks tientallen miljoenen nieuwe gebruikers kent. Het profiteert van het snelgroeiende ‘sociale netwerk’ en verdient miljoenen met advertenties, in-appaankopen en abonnementen. De Chinese regelgeving voor games, online reclame, videocontent en e-commerce treft Tencent en de bedrijven waarin het investeert. Initiatieven om cloud- en softwareproducten uit te breiden, lijken aanvaardbaar voor de regelgever. Met een marktaandeel van ruim 45 procent in Chinese onlinegaming en met winstgroeicijfers van zo’n 34 procent per jaar, een aantrekkelijke belegging en verbreding van uw portefeuille.

Givaudan | Smaak- en geurstoffen

Deze Zwitserse multinational die smaak- en geurstoffen produceert, genereert meer dan 40 procent van zijn inkomsten in opkomende markten. De vraag naar geur- en smaakstoffen wordt vooral gestimuleerd door de verstedelijking en de stijgende koopkracht in opkomende markten. Verwacht wordt dat die trends een verschuiving in de consumptie blijven stimuleren naar goederen die Givaudan-producten bevatten, waaronder de duurdere natuurlijke ingrediënten. Naast een succesvolle expansie slaagde het management erin trends te onderscheiden en kansen te benutten. De schuld is toegenomen, maar de financiële positie blijft toereikend voor verdere overnames.

Schermvullende weergave Victor Zwart. ©David Sdika

Sonova | Hoortoestellen

Het Zwitserse Sonova is dé leider in hoortoestellen. Het ervaren management heeft de activiteiten dankzij overnames uitgebreid en de winst verbeterd. De groei wordt ondersteund door de vergrijzing, de toenemende welvaart in opkomende markten en het potentieel om de penetratiegraad van hoortoestellen onder slechthorenden te verhogen. Sonova richt zich op twee klantengroepen: de oudere generatie in ontwikkelde landen en de opkomende middenklasse in snelgroeiende ontwikkelingsmarkten. Het bedrijf wil ook jongere, meer welvarende klanten aantrekken die geïnteresseerd zijn in de nieuwste toestellen van topklasse. Dat moet de gemiddelde verkoopprijs van de hoortoestellen ondersteunen.

ServiceNow | Cloudsoftware