Als je 'weg met honden’ googelt, kom je verdorie op websites met tips om op reis te gaan met honden!

Gezien de titel van deze column steevast begint met ‘weg met’ heb ik eerst eens de titel van mijn prullenmandobject gegoogeld. Het lijkt me namelijk vanzelfsprekend dat de meesten van ons al die irritante keffers, blaffers en kakkers in de dichtstbijzijnde actieve vulkaan willen gooien. Maar nee hoor. Als je 'weg met honden’ googelt, kom je verdorie op websites met tips om op reis te gaan met honden!

‘Hier is uw hond welkom.’ Geweldig dat zulke websites bestaan, want ik ga ze zeker raadplegen voor ik nog eens op reis vertrek. Dan kan ik daar alvast kilometers uit de buurt blijven.

Waarom mensen honden in hun nabijheid, laat staan in hun huis willen, is een van de grootste onopgeloste mysteries. Ik heb een stiekem vermoeden dat honden een soort van invasieve levensvorm uit de kosmos zijn met kwaadaardige, maar voorlopig nog redelijk goed verborgen intenties. Ja, af en toe valt een hond uit zijn rol en bijt hij een kind of bejaarde dood, maar zulke dommeriken worden snel - en naar ik aanneem onder goedkeurend gegrom - geëlimineerd. De domme verraders. Ik vermoed dat de kwaadaardigste exemplaren net de brave loebassen zijn die je slaafs aanstaren, hunkerend naar goedkeuring en een aaitje.

Waarom houden mensen in godsnaam honden? Als de wetenschapper die ik ben, hoop ik dat Google Scholar alle antwoorden heeft. Ja hoor, er bestaat wetenschappelijk onderzoek over, maar dat maakt het mysterie alleen maar groter. Een geleerde collega merkt op dat het vanuit een darwinistisch perspectief weinig zinvol is om je tijd te verliezen aan een hond, laat staan aan affectie.

Dat er gepalaverd wordt over nachtvluchten, maar dat niemand het heeft over de slapeloze nachten veroorzaakt door honden die nachtenlang blaffen als bezeten, het is me een volstrekt raadsel.

Nog verbazender is het feit dat je die beesten zomaar mag houden. Want als er nu een voorbeeld is van een negatieve externaliteit, dan is het wel een hond. Dat blaft, dat kakt, dat bijt. Dat er gepalaverd wordt over nachtvluchten, maar dat niemand het heeft over de slapeloze nachten veroorzaakt door honden die nachtenlang blaffen als bezeten, het is me een volstrekt raadsel.

Manieren kan je leren, zelfs als je een kwijlend, winderig mormel met een IQ zo hoog als het huidige inflatiepeil bent. Er bestaan hondenscholen. Geen idee wat daar in de eindtermen staat, maar niet bijten, niet constant blaffen en een beetje proper blijven mogen er wel in staan. Eigenlijk zou niemand een hond mogen hebben die niet slaagt voor dat examen. Het is een kwestie van elementair respect voor de medemens. Baasjes zouden ook een examen moeten afleggen, liefst een dat nog iets moeilijker is dan de toelatingsproef geneeskunde.

Eigenlijk moeten we voor een keer richting Iran kijken. Daar ligt een wet voor die het houden van honden gewoon wil verbieden. Zoals het er nu voorstaat, zou het houden of transporteren van honden (en andere huisdieren) zwaar beboet worden, maar er gaan ook stemmen op voor lijfstraffen. Niet dat Iran op dat vlak enig advies nodig heeft, maar als ze er toch naar zouden vragen: ik ben graag bereid er mee over na te denken. Grrrr.