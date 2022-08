Weg met onduurzaam werk

De toekomst van werk is niet digitaal of hybride, maar hoort duurzaam te zijn.

Onze werkdagen zijn sinds maart 2020 uitgedeind met 13 procent. Het hybride werken lijkt een toename van het aantal werkuren met zich mee te brengen. Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) blijkt dat structureel overwerk nefast is voor onze gezondheid. Is de toekomst van werk dan wel hybride nu de kreet om welzijn almaar luider klinkt?

Spelregels garanderen goed management, grip en controle. Maar als die spelregels niet gedragen worden door een krachtig verhaal, een visie op de toekomst van werk, een uitleg over het waarom van meer flexibilisering, verbleekt het hybride werken al snel tot ‘op maandag en dinsdag gaan we naar kantoor’.

Het hybride werken krijgt momenteel een wel heel lelijk gezicht. Leidinggevenden die het idee van outputgericht management genegen zijn, zitten verveeld met het afdwingen van de fysieke aanwezigheid op kantoor. Sinds maart 2020 zijn onze werkdagen 13 procent langer, blijkt uit onderzoek van Microsoft. De digitale tools die we in de pandemie omarmd hebben, verlagen de drempel om elkaar te onderbreken. We zijn verslaafd aan meetings, notificaties en chats.

Betekent dat het einde van het hybride werken? Mijn hoop is dat dit eerder een overgang naar iets nieuws en beters is. Maar dan moeten organisaties en teams wel de volgende drie stappen zetten.

1. Begin met het waarom

2. Beter voorkomen dan genezen

3. Maak als team afspraken

Teams gaan aan de slag om duurzame samenwerkingen vorm te geven. Met welke soort activiteiten creëren we waarde? Wat hebben we nodig om die tot een goed einde te brengen? Hoe voorkomen we te vervreemden van het eindresultaat van ons werk? Met welk gedrag schaden we elkaars productiviteit? Welke meetings kunnen we schrappen? Hoeveel uren focustijd plannen we? Het antwoord op die vragen leidt niet naar twee dagen thuiswerk, maar naar het ontwikkelen van gezonde werkgewoonten.