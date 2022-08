Weg met de snelrijkcultuur

De hedendaagse cultuur van het snelle geld is fout en gevaarlijk.

Op Instagram of andere sociale media kan je er niet omheen: de grafiekjes en clipjes die je erop wijzen dat je een dommerik bent als je alleen geld verdient door te werken. De eenvoudige manier om rijk te worden loopt, volgens de lokkertjes, via verschillende inkomstenbronnen. Side hustles worden ze genoemd. Dingen verkopen op eBay of op Facebook Marketplace, zaakjes doen met gerecycleerde smartphones, spullen kopen in China en doorverkopen op Amazon, Uber of Lyft, verhuren op Airbnb. De onvermijdelijke NFT’s en cryptocurrencies maken de lange lijst van bijverdiensten compleet.

Nu lijkt het alsof de oude generatie niets van dat alles kon doen, maar dat klopt niet. Mensen deden hetzelfde, maar met minder technologische snufjes. Ze gingen babysitten, poetsten auto's of deden boodschappen om een centje bij te verdienen. Hun oude spullen verkochten ze in een garageverkoop. En misschien verhuurden ze wel een studentenkamer om het huis te betalen. Het klinkt minder hip, maar tot daar is het niet zo verschillend.

De FIRE-brigade zet vol in op cryptomunten om snel financieel onafhankelijk te zijn en hoge rendementen te behalen. Dat is niet beleggen, dat is gokken.

De financiële cultuur in beide periodes verschilt wel fundamenteel. Vroeger leerde je sparen, buffers aanleggen en geduld hebben. Je leerde verstandig omgaan met risico’s en de opbouw van pensioen- of andere reserves. Vandaag draait het om het snelle geld. Het moet financieel even hip en snel zijn als de apps die we gebruiken.

De exponent daarvan is de FIRE-beweging - Financial Independence, Retire Early - die vanuit de Verenigde Staten komt overwaaien. Het systeem dat de aanhangers voorstellen, is ouderwetse zuinigheid gekoppeld aan vroeg beginnen sparen en beleggen. Ze wijzen terecht op de kracht van samengestelde intresten. Maar in tegenstelling tot wat ze beweren, is er geen enkel spoor van bewijs dat Albert Einstein dat ‘het achtste wereldwonder’ noemde. Helemaal ontspoort het bij de hoogte van de ‘samengestelde rente’ of de rendementen op beleggingen die ze vooropstellen. Een reëel rendement van 9 procent is zinsbegoocheling. Het zal, gezuiverd voor inflatie, dichter bij 2 tot maximaal 5 procent liggen. En dan mag er niet veel foutlopen.

De FIRE-brigade zet vol in op cryptomunten om snel financieel onafhankelijk te zijn en hoge rendementen te behalen. Dat is niet beleggen, dat is gokken. Je kan ook je hele leven op de loterij spelen in de hoop financieel onafhankelijk te worden, maar reken er niet te veel op. Op die manier is een interessant en noodzakelijk initiatief, om mensen financiële educatie bij te brengen, gekaapt door de snelrijkkerk van crypto- en andere speculanten.

Bespaar ons de snelgeldprekers die ons elke dag bestoken met hun praatjes.

Onder het mom van educatie wordt jonge mensen wijsgemaakt dat werken een tijdelijk fenomeen is, behalve voor de werkslaven die zichzelf niet geïnformeerd hebben in de wondere wereld van FIRE. Hun apostelen en missionarissen doen schitterend werk, krijgen veel aandacht, en met hun vlotte taal, goed voorkomen en wiekende armbewegingen, krijgen ze veel navolging op sociale en klassieke media.