De wonderlijke carrière van een sympathieke maar dode jazzpianist

Pixar. Door de jaren heen heeft de studio consistent (of toch bijna) uitzonderlijke animatie voor het hele gezin gecreëerd. ‘Toy Story’, ‘Finding Nemo’, ‘The Incredibles’, ‘Inside Out’, de titels spreken voor zich. Vaak waagden ze zich bovendien aan verhalen over personages die we nooit eerder hebben gezien. ‘Soul’, hun nieuwe productie, is zo’n film.

Centraal staat Joe Gardner, een muziekleraar van middelbare leeftijd. Hij heeft altijd gedroomd van een carrière als jazzpianist, maar die kans heeft hij nooit gekregen. Op een dag laat dame Fortuna zich van haar meest ironische kant zien: net wanneer Joe zich eindelijk mag bewijzen op een podium, belandt hij in het Hiernamaals. Hij weigert zich echter bij zijn lot neer te leggen en forceert zich een weg naar het Hiervoormaals, de dimensie waar zieltjes een persoonlijkheid ontwikkelen voor ze naar de Aarde gestuurd worden.

Van de duizelingwekkende precisie van Joes jazzimprovisaties aan de piano tot de wonderlijke werelden waarin hij belandt, je zit er met open mond naar te kijken.

Klein mirakel

Net zoals in ‘Inside Out’ zet regisseur Pete Docter - deze keer bijgestaan door Kemp Powers, meteen de eerste zwarte co-regisseur uit de geschiedenis van Pixar - zijn tanden in een thematiek die op het eerste gezicht te abstract lijkt voor een familiefilm. Vijf jaar geleden ging het over de wisselwerking tussen emoties en herinneringen, in dit geval heeft hij het over de passies en aspiraties die ons drijven en de dingen die het leven de moeite waard maken.

Dat ‘Soul’ uit zulke existentiële onderwerpen een lichtvoetige en vaak zeer geestige komedie distilleert die enkel helemaal op het eind wat klef wordt, is op zich een klein mirakel. Dat geldt ook voor de visuele virtuositeit die de film aan de dag legt. Van de duizelingwekkende precisie van Joes jazzimprovisaties aan de piano tot de wonderlijke werelden waarin hij belandt, je zit er met open mond naar te kijken.

‘Soul’ is cinema die om een groot scherm smeekt, en oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat hij daar te zien zou zijn. Het festival van Cannes, waar hij zijn wereldpremière zou beleven, werd echter geannuleerd, en bij ons bleef het bij een plaatsje als slotvertoning op Film Fest Gent. Wie hem nu wil zien, moet zich een abonnement aanschaffen op het streamingplatform Disney+. Dat heeft veel met Covid-19 te maken, maar er spelen ook andere belangen mee.

Soul Wat? ‘Soul’ is de nieuwe productie van de animatiestudio Pixar (‘Toy Story’). We zien hoe een jazzpianist eindelijk een kans krijgt om zijn doorbraak te forceren. Net dan gebeurt iets waardoor hij zichzelf en zijn passie in vraag zal stellen. Waarom de moeite? Regisseur Pete Docter komt net als in ‘Inside Out’ op de proppen met een inventieve en visuele manier om behoorlijk complexe ideeën begrijpbaar en entertainend te maken. Dit is bovendien de eerste Pixar-productie die de Afro-Amerikaanse cultuur en leefwereld als achtergrond kiest. Waar te zien? Vanaf 25 december beschikbaar op Disney+.

Voorrang voor streaming

Disney wond er op zijn investeerdersdag twee weken geleden geen doekjes om: de streamingdiensten krijgen in de toekomst voorrang. In een jaar waar de bioscopen en pretparken grotendeels de deuren moesten sluiten, bleken die online platformen een onverwacht stevige stootbuffer om de impact van de crisis op te vangen. Eind 2019 schoot Disney+ uit de startblokken met 10 miljoen abonnees op de eerste dag. Intussen is dat aantal aangegroeid tot 88 miljoen, en Disney koestert de ambitie om er de komende vier jaar nog tweemaal zo veel aan toe te voegen. Dat lukt enkel met een aantrekkelijk aanbod en dus wil het bedrijf voortaan 80 procent van zijn nieuwe producties voorbehouden aan zijn online klanten.

Die strategie sluit nauw aan bij een unieke troefkaart die Disney kan uitspelen. Netflix, Amazon en de andere streamingconcurrenten zijn doorgaans gedwongen nieuwe projecten te ontwikkelen of veel geld neer te tellen voor commercieel interessante titels. Disney kan gewoon voortbouwen op de gekende merken die het sowieso al in huis heeft.

Dat is precies wat het zal doen. Bij de tientallen titels die Disney op de investeerdersdag onthuld heeft, is het aantal ‘originele’ projecten op de vingers van één hand te tellen. Een daarvan, de animatieserie ‘Iwájú’, wordt wel een samenwerking van met het Afrikaanse entertainmentbedrijf Kugali. De rest bestaat uit Marvel, Star Wars, Pixar, Disney Animation en remakes/reboots van Disney-films. De serie ‘Ms. Marvel’ is overigens toevertrouwd aan het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah.

