Accent Jobs-CEO Anouk Lagae: 'Voor mijn carrière heb ik altijd heel doordachte keuzes gemaakt'

Voor ze in 2020 als CEO bij het uitzendkantoor Accent Jobs begon, had Anouk Lagae er een carrière opzitten bij Unilever, Coca-Cola en Duvel Moortgat. 'Plots moest ik niet langer met producten, maar met mensen werken. Dat was ver buiten mijn comfortzone', zegt Lagae over die switch. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule, om te vertellen over haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.