Abderrahim Lahlali haalde als advocaat van Jihad Van Puymbroeck een belangrijke slag thuis in het proces tegen Schild & Vrienden en Dries Van Langenhove. 'De rechter gaf een duidelijk signaal', zegt hij. Deze week neemt Lahlali plaats in de Tijdcapsule, vandaag om na te denken over zijn oneindige tijd.