IT'er Elly Huysmans richtte in 2009 samen met haar echtgenoot Jo Mellemans een bedrijfje op om hun huishoudhulp in dienst te houden. Vandaag is Glowi een van de grootste dienstenchequebedrijven van het land. In de tweede aflevering van haar tijdcapsule beantwoordt ze vragen over haar tegenwoordige tijd.