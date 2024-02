De Tijdcapsule | Ex-topdanser Wim Vanlessen: 'Je kan niet iedereen pleasen'

Na een carrière van 25 jaar bij Opera Ballet Vlaanderen, onder meer als eerste danser, borg Wim Vanlessen (49) zijn balletschoenen op. Hij vond een tweede professionele adem als organisator en creatief directeur van het dansgala 'Time to Dance', dat op 5 februari voor de tweede keer plaatsvindt. In de laatste aflevering van zijn tijdcapsule denkt hij na over zijn oneindige tijd.