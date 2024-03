Florence Derck is de medeoprichter van Demain Art, een incubator voor jonge artiesten. Op 13 april opent het onlinekunstenplatform zijn eerste fysieke ruimte in de Zavelwijk in Brussel. In De Tijdcapsule staat Derck in vier afleveringen stil bij haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.