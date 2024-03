De Tijdcapsule | Florence Derck (kunstincubator Demain Art): 'Ik begon met sleutelhangers te verkopen aan de kust'

Florence Derck is de medeoprichter van Demain Art, dat een incubator wil zijn voor jonge artiesten. Op 13 april opent het onlinekunstenplatform zijn eerste fysieke ruimte in de Zavelwijk in Brussel. In De Tijdcapsule staat Derck stil bij haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.

Wat wilde u worden als kind?

‘CEO van Nutella. Als kind verorberde ik gemiddeld een pot per week van de hazelnootpasta, dus ik wist dat het een goed product was (lacht). Ik was ervan overtuigd dat ik zo ook veel andere kinderen gelukkig zou maken.'

'Ik werd al vroeg aangemoedigd om te ondernemen. Tijdens familievakanties aan de kust verkocht ik zelfgemaakte sleutelhangers van scoubidoudraden en ringen met Swarovski-parels. Mijn moeder, die haar hele carrière in de bankenwereld gewerkt heeft, leende me in het begin van de zomer een bepaald budget, dat ik aan het einde van de zomer moest terugbetalen. Ze leerde me rekening te houden met de kostprijs van mijn materialen en hoe ik genoeg winst kon overhouden.’

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefde?

‘Professioneel was dat de keuze om mijn job in de financiële wereld op te geven en me volledig op de kunstmarkt te smijten. Na mijn studies deed ik stages bij verschillende financiële instellingen en had ik een prestigieuze baan te pakken bij Deutsche Bank. Toch voelde ik in mijn onderbuik dat ik er niet op mijn plaats zat. Ik besloot de sprong te wagen naar het veilinghuis Christie’s in Londen.'

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

'Mijn ouders waren eerst wat bezorgd over die carrièreswitch. Toen ik op mijn 18de kunstgeschiedenis wilde studeren, hadden ze me aangeraden te kiezen voor handelsingenieur, een studie die tot meer werkzekerheid zou leiden. Dat neem ik hen zeker niet kwalijk, ik heb er veel waardevolle lessen geleerd. Maar ik ben toch blij dat ik de sprong naar de kunstwereld gemaakt heb en intussen zijn ook mijn ouders bijgedraaid en ontzettend trots op wat we met Demain Art verwezenlijkt hebben.’

Welke leerkracht had het meeste impact op u?

‘Mijn lerares kunstgeschiedenis in de middelbare school, die mijn liefde voor kunst en cultuur enorm heeft aangewakkerd door haar verhalen en passie voor het vak. Ze bracht me in contact met het werk van Jackson Pollock. Toevallig ging ik enkele weken later, op mijn 16de, met mijn moeder naar New York. Ik vroeg haar of we zijn werk konden gaan bekijken in het MOMA. Ik was compleet overdonderd.’

Welk onvergetelijk moment wilt u opnieuw beleven?

‘Een driedaagse jeeprit tijdens mijn Erasmus-uitwisseling in Buenos Aires. We reden van het noorden van Chili naar de zoutvlaktes in Bolivia, waar de natuur betoverend was en om de paar uur compleet veranderde. Het was de eerste keer dat ik alleen reisde, maar de groep waarmee ik onderweg was, werd snel heel hecht. Voor mij was het ook een gewaarwording dat je je, overal ter wereld, snel met interessante mensen kan omringen.’

Bio Florence Derck (31) is medeoprichter van Demain Art. Het in 2020 opgerichte online kunstenplatform wil een incubator zijn voor opkomende Belgische kunstenaars die nog niet vertegenwoordigd zijn door een galerie. Na een korte carrière in de bankenwereld verdiende Derck haar sporen als verkoopcoördinator bij Christie's en als directeur bij Gladstone Gallery. Op 13 en 14 april opent Demain Art een fysieke locatie in een historisch pand in de Zavelwijk in Brussel. Behalve een exporuimte heeft 'Demain Studios' ook zeven ateliers voor opkomende artiesten.