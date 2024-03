Als general manager is Leen Anthuenis een van de belangrijkste drijvende krachten achter het technologiefestival FTI SuperNova. De beurs brengt op 21 en 22 maart duizenden ondernemers en investeerders samen. Deze week neemt Anthuenis plaats in De Tijdcapsule. In deze tweede aflevering beantwoordt ze vragen over haar tegenwoordige tijd.