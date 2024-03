De Amsterdamse Hanna Bervoets (40) is auteur van columns, essays, recensies en romans als 'Lieve Céline' en 'Ivanov'. Haar jongste boek 'Leer me alles wat je weet' gaat over hoe chronische pijn een mensenleven kan veranderen. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule. In deze laatste aflevering denkt ze na over haar oneindige tijd.