De Tijdcapsule | Stop Darmkanker-boegbeeld Luc Colemont: 'Binnenkort geef ik mijn 700ste lezing'

De Hasseltse maag- en darmspecialist Luc Colemont verliet in 2016 het UZ Antwerpen om zich volledig toe te leggen op de vzw Stop Darmkanker. Sindsdien geeft hij lezingen van Roeselare tot Riemst om mensen aan te sporen zich op tijd te laten testen. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule. In deze eerste aflevering blikt hij terug op zijn verleden tijd.