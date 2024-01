De Tijdcapsule | Vincent Mannaert, vertrekkend CEO bij Club Brugge: 'Wat zou Leonardo da Vinci vinden van artificiële intelligentie?'

Vincent Mannaert kondigde eind november zijn vertrek aan bij Club Brugge na dit voetbalseizoen. 'De goesting ontbrak.' Hij wordt vervangen door Bob Madou en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule. In de laatste aflevering van zijn tijdcapsule denkt hij na over zijn oneindige tijd.