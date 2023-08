Enkele weken geleden trad ze - als jongste vrouwelijke dj ooit - op voor duizenden feestgangers op de mainstage van Tomorrowland. Op 31 oktober geeft de 20-jarige Amber Broos haar eerste soloshow in de Waagnatie in Antwerpen. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule en beantwoordt ze vragen over haar verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.