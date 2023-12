Laurens De Poorter (32) werkt als durfkapitalist bij Kraken Ventures in Londen. Al zakt hij almaar vaker weer af naar België om met investeerders te spreken. Hij is de oprichter van het techfonds Syndicate One, een geld- en kennisnetwerk van 32 jonge Belgische techondernemers en -professionals die lokaal talent ondersteunen. In de tweede aflevering van zijn tijdcapsule evalueert hij zijn tegenwoordige tijd.