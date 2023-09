Korpschef Jurgen De Landsheer: 'Hopelijk is in de toekomst geen politie meer nodig'

Zo'n vier jaar geleden verruilde korpschef Jurgen De Landsheer de gezapige zone Geraardsbergen-Lierde voor Brussel-Zuid. De uitdagingen in zijn politiezone waren de voorbije maanden niet uit het nieuws weg te slaan. Deze week neemt hij plaats in De Tijdcapsule om te reflecteren over zijn verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

Welk boek wilt u nog lezen?

Welke film wilt u nog bekijken?

‘Ik herbekijk graag films met een verrassende plottwist zoals ‘The Sixth Sense,’ ‘A Beautiful Mind’ of ‘The Curious Case of Benjamin Button’. Bij een tweede keer ben je natuurlijk niet meer verrast door het einde, maar kan je wel letten op alle details en op verborgen hints die je de eerste keer nog niet begreep.’

Waar wilt u nog heen reizen?

Hoe zal het leven op aarde er binnen 200 jaar uitzien?

‘Heel modern, ik denk dat veel van onze problemen opgelost zullen worden door de optimalisatie van onze technologie. Hopelijk is dan geen politie meer nodig, maar leven we in een zelfregulerende maatschappij. Dat hoeft zelfs niet zo lang meer te duren, ik hoop dat ik het in mijn leven nog kan meemaken.’