Zo'n vier jaar geleden verruilde korpschef Jurgen De Landsheer de gezapige zone Geraardsbergen/Lierde voor Brussel-Zuid. De uitdagingen in zijn politiezone waren de voorbije maanden niet uit het nieuws weg te slaan. Deze week neemt De Landsheer plaats in De Tijdcapsule om te reflecteren over zijn verleden, tegenwoordige, toekomstige en oneindige tijd.