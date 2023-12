Elisabeth Lucie Baeten is scenarioschrijfster en auteur, maar scoorde de voorbije maanden vooral als satiricus op Instagram. Via haar alter ego Katrien, die instaat voor de pr van politici, neemt ze figuren als Conner Rousseau, Theo Francken en Vincent Van Quickenborne op de korrel. In de tweede aflevering van haar tijdcapsule evalueert ze haar tegenwoordige tijd.