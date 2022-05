Adriaan Raemdonck: 'Fred Bervoets heeft me het einde van mijn eigen schilderscarrière doen inzien'

Volgend weekend vindt het Antwerp Art Weekend plaats. Voor veel bezoekers staat 'De Zwarte Panter,' de oudste nog actieve galerie in België, hoog op het lijstje. Stichter Adriaan Raemdonck zit deze week in de tijdcapsule. In de eerste aflevering blikt hij terug op zijn verleden tijd: 'Als kind kon ik ontsnappen in de schoonheid van de kunstwereld.'