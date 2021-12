Agoria-directeur Jolyce Demely: 'Burgers en bedrijfsleiders zijn wispelturige coronamaatregelen beu'

Agoria Vlaanderen-directeur Jolyce Demely gelooft dat je als leidinggevende altijd met één been in de toekomst moet staan. ‘Ik ben de jongste directeur van Agoria Vlaanderen ooit, dat is mijn troef. Ik ga de toekomst nog meemaken.' In de derde aflevering van haar tijdcapsule werpt ze een blik op die toekomst.

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

‘Iemand gaf me ooit de raad: ‘'s Voormiddags moet je werken, 's namiddags moet je je afvragen wat je de volgende dag gaat doen.’ De waan van de dag eist je aandacht makkelijk op. Als leidinggevende heb je echter de plicht over de langere termijn na te denken en veel met strategie bezig te zijn.’

‘Ik ben de jongste directeur van Agoria Vlaanderen ooit, dat is mijn troef. Ik ga de toekomst nog meemaken. Ik wil nog een poosje in deze functie blijven, om echt impact te hebben. Daarom hecht ik zo veel belang aan dat toekomstgerichte denken.’

De technologie voor zelfrijdende auto's is al beschikbaar. Jolyce Demely Directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen

Welk boek wilt u nog lezen?

‘‘En nu is het oorlog’ van Philippe De Backer. Hij stond tijdens de eerste coronagolven in de frontlinie en vraagt zich in dit boek af hoe we ons beter kunnen aanpassen aan een leven en een toekomst met het coronavirus. In het beste geval heeft deze pandemie nog drie tot vijf jaar een impact op ons leven. We kunnen niet verder met spoedvergaderingen en paniekreacties. Om ons te wapenen op lange termijn hebben we een duidelijke handleiding nodig. Burgers en bedrijfsleiders zijn de wispelturige maatregelen beu.’

Wat moet dringend worden uitgevonden om uw leven beter te maken?

Bio Jolyce Demely (32) is de nieuwe algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen. Sinds 2018 werkte de Kortrijkse er als algemeen adviseur. Daarvoor werkte ze als adviseur internationale handel bij Voka en bij het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.

'Een teleportatiemachine om me makkelijker te verplaatsen. Ik woon in Kortrijk, maar ik moet vaak naar Brussel of naar bedrijven in het verre Limburg. Lang in de auto zitten is zo’n tijdverlies. Ik geloof dat ik in dit leven nog door zelfrijdende auto’s vervoerd zal worden. Veel van de technologie daarvoor is reeds beschikbaar, maar een goed uitgebouwd 5G-netwerk is een must.'

Waar wilt u nog heen reizen?

‘Alaska. Omdat je de wilde natuur daar in al haar glorie kan aanschouwen.’

Hoe zal het leven op aarde er binnen 200 jaar uitzien?

‘Ik hou niet van defaitisme en ik vind het belangrijk optimistisch te zijn. De wereld zal weer groener worden. Technologie zal daarbij helpen en die zal nog beter aangepast zijn aan de mens. Op dat vlak komen er nog veel evoluties aan.’

Wat wilt u ooit nog eens doen, maar zal er wellicht nooit van komen?