Agoria-directeur Jolyce Demely: 'Ik dacht dat geen haan om mijn benoeming zou kraaien'

In de eerste aflevering van haar tijdcapsule werpt Jolyce Demely, algemeen directeur van de Vlaamse technologiefederatie Agoria, een blik op het verleden. Als kind droomde ze van een leven als avonturier. 'Ik sliep elk weekend in de camper achteraan in de tuin.'

Wat wilde u worden als kind?

‘Diplomaat of dierenarts in Zuid-Afrika. Ik wilde onder de kerktoren uit, op avontuur in het buitenland. Om diezelfde reden keek ik graag naar 'Pocahontas' en 'Pipi Langkous'. Na mijn studies liep ik drie maanden stage in Washington. Daarna ben ik in Brussel voor de Europese Commissie gaan werken in een heel multiculturele bubbel. Toch blijven mijn roots in de Westhoek belangrijk. Ik woon nu in Kortrijk en ben hier, dicht bij mijn familie, ook heel gelukkig.’

Welk moment uit uw jeugd is u het meest bijgebleven ?

‘In onze tuin stond een camper die we van een tante hadden gekregen. Rond mijn achtste sliep ik elk weekend alleen in die caravan. De zelfstandigheid kriebelde toen al.’

Voor welk programma mocht u vroeger later opblijven?

‘Op het vlak van bedtijd waren mijn ouders heel streng. In het lager onderwijs moest ik steevast om 19.30 uur naar bed. Ik mocht wel opblijven voor het nieuws van 19 uur. Op jonge leeftijd was ik al op de hoogte van de dioxinecrisis, de oorlog in Afghanistan en andere politieke intriges. Ik las als kind ook veel boeken en ik herkende verhalende elementen in het nieuws. Voor mij was het een soort soap.’

Bio Jolyce Demely (32) is de nieuwe algemeen directeur de technologiefederatie Agoria Vlaanderen. Sinds 2018 werkte de Kortrijkse er als algemeen adviseur. Daarvoor werkte ze als adviseur internationale handel bij Voka en bij het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.

Wat was uw laatste euforische moment?

‘Toen vorige week werd aangekondigd dat ik directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen werd. Ik dacht dat geen haan naar die benoeming zou kraaien, maar ik kreeg meer dan 500 bemoedigende berichten. Als ik me ooit in moeilijker vaarwater bevind, zal ik me zeker gesterkt voelen door die steun.’

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefd hebt?

‘De aanslagen in Brussel in 2016. Ik werkte toen voor de Europese Commissie. Omdat ik hoorde dat in de luchthaven een bom ontploft was, besloot ik die ochtend de metro niet te nemen. Terwijl ik te voet onderweg was, vond in het metrostation Maalbeek de tweede aanslag plaats. Ik was vlakbij en heb veel gewonden uit het metrostation zien komen. Omdat ik geen EHBO kan, kon ik alleen helpen door mensen hun hand even vast te houden en hen te proberen te kalmeren. Het gevoel van onrechtvaardigheid en machteloosheid blijft me bij.’

Wanneer had u het laatst een krop in uw keel?

‘Toen een goede vriendin me vorige week vertelde over haar miskraam. Ik begrijp hoe moeilijk dat is omdat ik hetzelfde heb meegemaakt. Een op zes vrouwen krijgt een miskraam. Toch wordt er niet erg veel over gesproken. Vaak wordt het verlies ook geminimaliseerd. Nochtans krijg je, zelfs als je opnieuw zwanger wordt, dat ene kindje nooit meer terug. Ik ben dan ook blij dat het taboe daarover meer en meer doorbroken wordt en er initiatieven als Wereldlichtjesdag zijn’