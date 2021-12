Agoria-directeur Jolyce Demely: 'Ik heb geen tijd om te sporten of om de perfecte huisvrouw te zijn'

In de laatste aflevering van haar tijdcapsule werpt Jolyce Demely een blik op het oneindige. Ze hoeft geen graf waar mensen komen rouwen. 'Opgeruimd staat netjes. Zelfs mijn trouwjurk heb ik verkocht.'

We steken u in een teletijdcapsule: met welke persoon, levend of dood, wilt u uit eten? Waarom?

‘Ik zou graag naar de toekomst reizen en met mijn dochter dineren. Hoe zou het leven er over 50 jaar uitzien? Welke toekomst scheppen we voor onze kinderen? Langetermijnplanning lukt ons als mensen niet goed. Kijk naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Jaren hebben we de internationale voorbereiding op globale pandemieën ondergefinancierd. Mogelijk onderschatten we nog altijd bepaalde gevaren. Nemen we voldoende maatregelen voor klimaatadaptie of de waterproblematiek? Mochten we in een glazen bol kunnen kijken, dan kunnen we daarop anticiperen.'

Langetermijnplanning lukt ons als mensen niet goed. Jolyce Demely Directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen

Denkt u dat er iets is na de dood?

‘Wetenschappelijk bestaat daar geen bewijs voor, dus geloof ik er niet in. Je moet het leven nu waarmaken. Geloof in de mens en wetenschap vind ik veel belangrijker. Daar worden echte wonderen verricht. Neem mijn dochtertje. Ze is verwekt via IVF, na een genetische screening.’

Welke anekdote of karaktertrek gaat het meest over de tongen?

‘Dat ik me 100 procent inzette voor de dingen die me passioneerden. Ik heb nooit een examen in tweede zit gehad, ben afgestudeerd met magna cum laude en ga nu ten volle voor mijn carrière.’

Bio Jolyce Demely (32) is de nieuwe algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen. Sinds 2018 werkte de Kortrijkse er als algemeen adviseur. Daarvoor werkte ze als adviseur internationale handel bij Voka en bij het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.

‘Dat wil niet zeggen dat ik ook de perfecte huisvrouw ben en in het weekend marathons loop. Ik ben niet perfect. Mijn koelkast is geregeld leeg en sinds de geboorte van mijn dochtertje ben ik niet meer aan het sporten geraakt. Maar dat is oké. Je moet dat aanvaarden.’

Wat is uw laatste avondmaal?

‘Een kaasplankje met een bruine Lefort, een biertje van de Bellegemse Brouwerij Omer Vander Ghinste, waar mijn echtgenoot werkt. Het mag bourgondisch zijn.’

Welke muziek mag op uw begrafenis gedraaid worden?

‘Nummers van powervrouwen als Lana Del Rey, Taylor Swift en London Grammar.’

Zal iemand dansen op uw graf?

‘Ik hoef geen graf, ze mogen me cremeren. Opgeruimd staat netjes. Ik ben niet erg melancholisch. Zelfs mijn trouwjurk heb ik verkocht. Een andere persoon heeft die met veel plezier gedragen.’

Welke impact hoopt u te hebben op de wereld?

‘Ik wil de levenskwaliteit van mensen verhogen door technologie. Voor veel maatschappelijke problemen - bij de overheid, in de zorgsector en in het onderwijs - is technologie de oplossing.’