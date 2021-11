Anneleen Lenaerts: 'Ik ben altijd dat kleine Limburgse meisje in een grote wereld gebleven'

In de laatste aflevering van haar tijdcapsule mijmert harpiste Anneleen Lenaerts over haar oneindige tijd. Op haar begrafenis hoeft geen harpmuziek te klinken. 'Dat heb ik bij leven al genoeg gehoord.'

We steken u in een teletijdcapsule. Met wie, levend of dood, wilt u uit eten? Waarom?

‘Johann Sebastian Bach, de grootste componist aller tijden. Dat kan alleen een boeiend etentje worden. Ik wil weten hoe het in godsnaam mogelijk is om zo veel kwalitatieve stukken in zo’n korte tijd te componeren. Op de beelden die we van hem hebben ziet hij er streng uit, maar ik heb het gevoel dat hij wel sympathiek is.’

Wat is uw laatste avondmaal?

Ik hoop dat mijn muziek voor sommige mensen een troost kan zijn. Anneleen Lenaerts Harpiste Wiener Philharmoniker

‘Een koninginnenhapje. Een van mijn favoriete gerechten en iets dat alleen in België bestaat.’

Denkt u dat er iets is na de dood?

‘Ik denk het wel. Ik geloof dat we meerdere levens hebben en dat onze ziel terugkeert op aarde. In onze westerse cultuur zijn we niet veel met sterven bezig. Dood is dood. Dan houdt het op. Daarom hebben we er ook zoveel moeite mee. In andere culturen is de dood een deel van het leven. Een ritueel dat erbij hoort.’

Welke impact hoopt u na te laten?

‘Door les te geven hoop ik voor een jongere generatie muzikanten een inspiratie te zijn. Ik hoop ook dat mijn muziek mensen kan troosten. Vaak vertellen mensen na concerten me hoe ontroerd ze waren. Ooit kwam iemand me na een optreden vertellen dat ze tijdens het concert contact hadden met een overleden familielid. De muziek brengt bij iedereen iets anders teweeg. Maar het gevoel hebben dat je iemand geraakt hebt, is het mooiste dat er is.’

Welke muziek mag op uw begrafenis gedraaid worden?

‘Het hoeft geen klassieke muziek te zijn. Ik luister naar alle mogelijke genres. Misschien wat jazz? Harpmuziek hoeft niet. Dat heb ik bij leven al genoeg gehoord.' (lacht)

Zal iemand dansen op uw graf?

‘Er is veel rivaliteit in de muziekwereld. Maar ik vergelijk mezelf nooit met anderen, dat heeft geen zin. Ik heb altijd geprobeerd mijn eigen weg te vinden zonder iets van een ander weg te nemen. Ik ben blij voor iedereen die in het leven slaagt en iets moois kan opbouwen.’

Wat mag de titel van uw biografie zijn?

‘‘Van Limburg naar…’ Om duidelijk te maken dat ik, diep vanbinnen, toch altijd dat kleine Limburgse meisje in een grote wereld ben gebleven. Limburgers kijken altijd met verwondering naar alles wat op hun pad komt.’