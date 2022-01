Annick Van Overstraeten: 'Ik ben bang van telefoontjes uit Engeland'

In de tweede aflevering van haar tijdcapsule evalueert Annick Van Overstraeten, CEO van Le Pain Quotidien, haar tegenwoordige tijd. Ze is niet echt een ochtendmens. Moeilijke vragen wachten best tot na haar glas versgeperst pompelmoessap.

Hoeveel uur hebt u vannacht geslapen? Was dat genoeg?

‘Zo’n vijf à zes uur. Dat is voldoende. Als ik langer slaap, voel ik me net meer vermoeid.’

Hoe ziet uw ochtendroutine eruit?

‘Ik drink elke ochtend versgeperst pompelmoessap en vier espresso’s. In de week eet ik daar een stuk toast bij. Op zondag un petit pain au chocolat. Ja, van Le Pain Quotidien (lacht).’

Onlinemeetings vind ik nog altijd onaangenaam. Annick Van Overstraeten CEO Le Pain Quotidien

Wat was u net voor dit interview aan het doen?

‘Ik zat in een Zoom-meeting. Onlinemeetings vind ik nog altijd niet aangenaam. Belangrijke elementen, zoals lichaamstaal, gaan verloren.’

Wanneer op de dag bent u het minst aangenaam? Hoe uit zich dat?

‘’s Ochtends heb ik kalmte nodig, dan moet je me nog niet lastigvallen. In de wagen luister ik naar 'De ochtend' op Radio 1 om mee te zijn met het nieuws. Moeilijke vragen kunnen wachten tot ik op kantoor aankom.’

Hebt u een irrationele angst?

‘Telkens als ik een telefoontje ontvang van een onbekend Engels telefoonnummer. Mijn zoon studeert in Engeland. Soms krijg ik berichten van UberEats omdat hij dat via mijn rekening besteld heeft. Omdat ik mijn echtgenoot verloren ben, ben ik snel bang dat ook hem iets zal overkomen. Eigenlijk vind ik dat niet zo irrationeel, maar mijn zoon beweert dat ik me te veel zorgen maak.’

Waar wordt u, ondanks al uw ervaring, nog altijd zenuwachtig van?

‘Als ik het gevoel krijg dat ik niet alles onder controle heb, of als de zaken niet gaan zoals ik wil. Ik had daarnet een moeilijke vergadering. In het bedrijfsleven heb je goede en slechte dagen, dat hoort erbij. Maar als ik niet snap waarom iets misloopt, word ik zenuwachtig.’

Wat doet u als u vijf minuten wilt ontsnappen aan de dagelijkse hectiek?

‘Tijdens de week heb ik daar geen nood aan. Ik kan genieten van een hectisch leven waar het net altijd iets te druk is. ’s Avonds heb ik wel een vast ritueel waarmee ik de dag rustig afsluit. Ik zet klassieke muziek op en lees drie kranten, De Tijd, De Standaard en La Libre, op papier.’

Wat is uw achilleshiel?

‘Mijn zoon. Als hem iets overkomt, zou me dat heel erg raken.’