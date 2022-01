Annick Van Overstraeten: ‘Ik ben te lang in mijn vorige job gebleven'

In de eerste aflevering van haar tijdcapsule werpt Le Pain Quotidien-CEO Annick Van Overstraeten een blik op haar verleden tijd. Ze werkt graag veel en doet dat met veel plezier. Nochtans heeft ze naar eigen zeggen nooit een duidelijk carrièreplan gehad.

Wat wilde u worden als kind?

‘Die vraag heb ik me nooit bewust gesteld. Ik wilde als tiener Romaanse talen studeren maar dat vonden mijn ouders geen goede keuze. Op aanraden van Gaston Eyskens (voormalig premier van België, red.), die met mijn ouders bevriend was, ben ik economie gaan studeren. Ik heb nooit een duidelijk carrièreplan gehad. Werken is voor mij een plezier, het is eerder moeilijk om niet te werken. Vorige week was ik bijvoorbeeld in Parijs, één dag om te werken en een tweede om musea te bezoeken en te genieten. Op mijn vrije dag heb ik toch nog met mijn operationeel directrice afgesproken. Dat was geen opgave, integendeel.’

Mijn echtgenoot kon niet aanvaarden dat hij ongeneeslijk ziek was. Annick Van Overstraeten CEO Le Pain Quotidien

Welk onvergetelijk moment wilt u opnieuw beleven?

‘Enkele jaren geleden ging ik met mijn echtgenoot, die een tijdje geleden overleed, naar het Rossini Opera Festival in het Italiaanse Pesaro. We zagen er een heel kleurrijke bewerking van een opera van Rossini door de regisseur Dario Fo. Jaarlijks neemt het operafestival het stadje helemaal in zijn greep. Het brengt alle mensen samen. De sfeer is er heel bijzonder.’

Wat was uw laatste euforische moment?

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

‘Begin november beleefde ik een droomdag in Athene met Maria Kesdekoglu. Zij is de eigenares van de pralineproducent Leonidas, waar ik mijn carrière begon. Ik kijk nog altijd erg naar haar op.’

Wat is het moeilijkste moment dat u ooit beleefd hebt?

‘Toen mijn echtgenoot te horen kreeg dat hij een ongeneeslijke hersentumor had. De arts gaf ons in feite een doodvonnis. Mijn man kon dat heel moeilijk aanvaarden en wilde het lange tijd tegen niemand zeggen. Het waren enkele heel moeilijke jaren.’

Uit welke fout hebt u het meest geleerd?

‘Ik ben, tegen mijn intuïtie in, te lang in mijn vorige job gebleven (in 2020 werd Van Overstraeten ontslagen als CEO van Lunchgarden, red.). Mede omdat mijn persoonlijke situatie toen moeilijk was, ben ik destijds niet op een ander aanbod ingegaan. Hoewel het heel belangrijk is om rationeel na te denken, mag je je buikgevoel soms niet negeren.’

Wanneer en waar hebt u iets goddelijks gegeten en gedronken?

‘In mijn lievelingsrestaurant, Senzanome in Brussel. Chef Giovanni Bruno bereidt er heel natuurlijke en verfijnde Italiaanse gerechten. Ook Fico in Elsene, de trattoria van zijn zus Nadia Bruno, is een echte aanrader.’