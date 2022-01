Annick Van Overstraeten: 'Ik ben veel met de dood geconfronteerd'

In de laatste aflevering van haar tijdcapsule mijmert Annick Van Overstraeten, CEO van Le Pain Quotidien, over het oneindige. 'Mensen mogen dansen op mijn graf. Dat maakt me dan niks meer uit.'

We steken u in een teletijdcapsule. Met welke persoon, levend of dood, wilt u uit eten?

‘Ik zou graag twee dames uitnodigen. Eentje uit het verleden: de beroemde operazangeres Maria Callas. En eentje uit het heden: Maria Kesdekoglu, de eigenares van de pralinemaker Leonidas. Twee sterke Griekse karakters, dat zou een heel interessant diner opleveren.’

Ik hoop dat ik in de toekomst sterk genoeg ben om voor euthanasie te kiezen. Annick Van Overstraeten CEO Le Pain Quotidien

Hebt u de dood al in de ogen gekeken?

‘Ikzelf verkeer gelukkig nog altijd in goede gezondheid, maar in mijn naaste omgeving ben ik veel met de dood geconfronteerd. Zowel mijn vader als mijn echtgenoot had het heel moeilijk met de eindigheid van het leven. Sommigen klampen zich vast aan het leven en kunnen niet aanvaarden dat ze ziek zijn. Daarom heb ik enorm veel respect voor mensen die kiezen voor euthanasie. Ik hoop dat ik in de toekomst ook sterk genoeg ben om die keuze te maken.’

Denkt u dat er iets is na de dood?

‘Nee. Je moet in dit leven werken en profiteren. Ik geloof niet dat er een tweede kans is na de dood.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Welke anekdote of karaktertrek gaat het meest over de tongen op uw koffietafel?

‘Dat ik een sterk karakter had en dat ik voor anderen ook veeleisend durfde zijn. Het moest vooruitgaan.’

Wat is uw laatste avondmaal?

‘Tomaat-garnaal met frietjes. Puur Belgisch.’

Wat zou u doen als u nog maar twee weken te leven had?

‘Een laatste mooie reis maken met familie en geliefden. Heel gewoon, niets te bombastisch.’

Welke impact hoopt u op de wereld na te laten?

‘Ik ben niet zo pretentieus te geloven dat ik een blijvende impact zal hebben. Ik hoop dat ik mijn zoon een mooie toekomst kan bieden. In mijn job heb ik op bepaalde momenten zeker impact gehad. Ik probeer bedrijven goed te leiden en tot ontwikkeling te stuwen. In het hier en nu was ik hopelijk een inspiratie voor anderen, maar verder probeer ik nederig te zijn.'

Welke muziek mag op uw begrafenis gedraaid worden?

‘Klassieke muziek. Mijn zoon moet dat dan beslissen, er is keuze genoeg. Het liefst met een operazangeres met een prachtige stem. De stem is het mooiste instrument dat er is. Je kan er zo veel emoties mee vertalen.’

Zal iemand dansen op uw graf?

‘Ze doen maar, dat is dan niet meer mijn probleem.’