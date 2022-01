Annick Van Overstraeten: 'Ik heb het lastig met ouder worden'

In de derde aflevering van haar tijdcapsule beantwoordt Annick Van Overstraeten, CEO van Le Pain Quotidien, vragen over de toekomstige tijd. 'Ik wil nog naar veel operafestivals. Festivals voor gewone muziek interesseren me minder. Hoewel ik wel al een keer naar Tomorrowland geweest ben.'

Welk goed advies moet u dringend opvolgen?

‘Dat ik moet sporten. Maar na al die jaren zonder ga ik daar nu ook niet meer aan beginnen.’

Welk boek wilt u nog lezen?

‘Ik heb onlangs de jongste roman van Amélie Nothomb gekocht en er ligt nog een hele stapel boeken klaar. Lezen doe ik voornamelijk op vakantie, op andere momenten maak ik daar geen tijd voor.’

Ik heb het lastig met ouder worden, en vooral de manier waarop dat verschilt voor mannen en vrouwen. Annick Van Overstraeten CEO Le Pain Quotidien

‘Ik snuister graag rond in boekenwinkels. Bij Filigranes voor Franstalige boeken, De Standaard Boekhandel voor boeken in het Nederlands en elke keer als ik in Londen ben, ga ik naar Hatchards.’

Welke film wilt u nog bekijken?

‘De remake van ‘West Side Story’ van Steven Spielberg.’

Welk concert móét u in dit leven nog bijwonen?

‘Ik wil graag nog zo veel mogelijk opera’s zien. Naar Cecilia Bartoli kan ik bijvoorbeeld blijven luisteren. Ik heb al jaren een abonnement op de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Hoe directeur Peter De Caluwe de traditionele opera respecteert en toch moderniseert, vind ik erg bewonderenswaardig.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

‘Operafestivals zijn ook heel leuk. Op het Glyndebourne Opera Festival in Engeland kan je in de openlucht een opera bijwonen terwijl iedereen in avondkledij buiten picknickt. Andere festivals met moderne muziek zijn niet zo mijn ding. Ik ben nochtans wel eens naar Tomorrowland geweest. Een unieke beleving, maar één keer is voldoende.’

Hoe zal het leven op aarde er binnen 200 jaar uitzien?

‘Beter dan nu. We zijn ons veel bewuster van de milieu- en klimaatproblematiek dan vroeger. Ik mis wel een overkoepelend masterplan. In Londen worden straten bijvoorbeeld stap voor stap autovrij gemaakt. Eerst worden personenwagens gebannen, daarna de taxi’s, voor het volledig een voetgangerszone wordt. Die langetermijnvisie is hier soms zoek.’

Waaraan merkt u dat u ouder wordt?

‘Ohlala, dat is een lastige vraag (lacht). Ik heb het lastig met ouder worden, en vooral de manier waarop dat verschilt voor mannen en vrouwen. Van het glazen plafond heb ik nooit last gehad en ik heb zonder quota bereikt wat ik wilde bereiken in mijn carrière. Maar over het uiterlijk is de maatschappij milder voor mannen dan voor vrouwen. Een man die ouder wordt, heeft ‘charme’, zijn grijze haren zijn ‘elegant’. Voor vrouwen ligt dat nog anders.’