Bold Woman Award-winnares Amélie Matton: 'Winst is belangrijk, maar groei moet ook duurzaam zijn'

Het champagnehuis Veuve Clicquot reikt elk jaar in december de Bold Woman Award uit, waarbij het vrouwelijke ondernemers viert. Amélie Matton (36) won de hoofdprijs. Ze staat aan het hoofd van Ecosteryl, een bedrijf uit Bergen dat medisch afval verwerkt. In de tweede aflevering van haar tijdcapsule beantwoordt ze vragen over haar tegenwoordige tijd.