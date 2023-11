Caro De Brouwer (Fastned): 'Ik ben soms een duurzaamheidspredikant'

Toen het Nederlandse laadpalenbedrijf Fastned zowat vijf jaar geleden in België aan de slag wilde gaan, haalde het Caro De Brouwer (32) aan boord. Ze zette in ons land al 24 stations neer en breidde het team uit naar 30 mensen. Als netwerkdirecteur is ze verantwoordelijk voor de Europese expansie. In de laatste aflevering van haar tijdcapsule beantwoordt ze vragen over de oneindige tijd.