Christophe Busch: 'Ik ben gezapiger, maar strategischer geworden'

In de derde aflevering van zijn tijdcapsule werpt Christophe Busch, de directeur van het Hannah Arendt Instituut, een blik op de toekomst. 'Hoe groot de impact van de mens ook is, ultiem neemt de natuur het weer over.'

Welke film wilt u nog bekijken?

‘Mijn zoon is erg geïnteresseerd in de filmindustrie. Ik wil met hem graag alle klassiekers uit de jaren 20, 30 en 40, zoals ‘Metropolis’ en ‘Nosferatu’, herbekijken.'

Welke artiest moét u in dit leven live zien?

‘Rammstein. Ik ben al sinds mijn jeugd geboeid door de band. Ik heb al hun platen en zelfs concertdvd’s. Maar ik heb nog nooit een optreden van hen bijgewoond.’

Ik zie bij jongere collega’s een sturm-und-drangachtig activisme, dat voel ik niet meer. Christophe Busch Criminoloog en directeur Hannah Arendt Instituut

Waar wilt u nog heen reizen?

‘Rusland. Door de James Bond-films heeft het een wat demonische reputatie. Maar ik vind het vooral een heel mystiek land, omdat we de cultuur ervan niet goed kennen. Ook in Azië wil ik nog veel landen bezoeken zoals Vietnam, Cambodja en Laos. Om hun ongebreidelde natuur en collectivistische manier van leven te ontdekken.’

Hoe zal het leven op aarde er binnen 200 jaar uitzien?

‘Warmer. En met heel wat minder diersoorten. Ik zag onlangs in het Brussels Museum voor Natuurwetenschappen een Tasmaanse buidelwolf. Opgezet, helaas. Van de laatste Tasmaanse buidelwolven bestaan wel beelden, opgenomen in de jaren 30. Binnen enkele decennia is dat misschien ook een realiteit voor witte neushoorns of pandaberen. Maar hoe groot de impact van de mens ook is, ultiem neemt de natuur het weer over. Kijk naar Tsjernobyl, daar is geen mens meer te bespeuren en de natuur eist de stad volledig op. Er zijn herten en wolven gespot en er groeien bomen op de leegstaande gebouwen.’

Waaraan merkt u dat u ouder wordt?

‘Ik kan meer relativeren. Ik zie bij jongere collega’s een sturm-und-drangachtig activisme, de nood om alles vast te pakken en nú te veranderen. Dat had ik vroeger ook, maar het gevoel is door de ervaring en levenswijsheid veranderd. Misschien ben ik gezapiger geworden, maar vooral strategischer.’

Wat wilt u ooit nog eens doen, maar zal er wellicht nooit van komen?