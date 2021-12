Christophe Busch: 'Mierenkolonies fascineren me mateloos'

Christophe Busch, criminoloog en directeur van het Hannah Arendt Instituut, neemt deze week plaats in De Tijdcapsule. In de eerste aflevering blikt hij terug op zijn verleden tijd.

Wat wilde u worden als kind?

‘Directeur van een zoo. We hadden thuis veel echte dieren: katten, honden, vissen, salamanders, een Koreaanse eekhoorn. Vandaag heb ik mierenkolonies, hun zwermintelligentie fascineert me mateloos. Die begeestering voor het dierenrijk als kind is later omgeslagen naar een interesse voor de mens. Daarom ben ik criminologie gaan studeren. Ik ben gefascineerd door het ontdekken van waarom mensen doen wat ze doen, in het bijzonder waarom mensen collectief geweld plegen.’

Mijn ontslag als directeur van de Kazerne Dossin was een van mijn moeilijkste momenten ooit. Christophe Busch Directeur Hannah Arendt Instituut

Welke leraar had het meeste impact op u?

‘In het derde middelbaar gaf onze leerkracht Nederlands ons de opdracht een spreekbeurt, opstel en interview te maken over een thema dat ons interesseerde. Ik koos de Holocaust. Het onderwerp heeft me zo geraakt dat ik het nooit meer heb losgelaten.'

Wanneer had u het laatst een krop in uw keel?

‘Enkele weken geleden organiseerden we vanuit het Hannah Arendt Instituut (een vormingscentrum voor diversiteit, stedelijkheid en burgerschap, red.) een reis naar Bosnië en Herzegovina. We gingen op zoek naar de sporen van de Servische concentratiekampen. De vele getuigenissen van onze collega reisbegeleider Satko Mujagic, een overlever van de genocide, raakte me enorm. Vooral omdat we generatiegenoten zijn. 25 jaar geleden, stond mijn leven in het teken van spel en plezier. Zijn realiteit was het omgekeerde.’

Wat is uw moeilijkste moment ooit?

‘Mijn ontslag geven als directeur bij de Kazerne Dossin (Museum over de Holocaust en mensenrechten in Mechelen, red.). De zienswijze van het bestuur was onverzoenbaar met de mijne en dan moet je daar je conclusies uit trekken. Dat is rationeel natuurlijk, maar zo’n mooi project en team achterlaten is dan weer een heel harde keuze om te maken.’

Wat was uw jongste euforische moment?

‘Toen ik onlangs op een veiling een filmrol van de Duitse propagandafilm ‘Alles Leben ist Kampf’ vond. Ik verzamel al van jongs af aan allerlei historische objecten en publicaties gerelateerd aan de Holocaust. Publicaties over rassenleer tijdens het nazisme tonen aan hoe ‘wetenschap’ gecorrumpeerd kan worden. In deze film wordt het darwinistisch principe van the survival of the fittest toegepast op mensen in psychiatrische instellingen. Volgens de nazistische ideologie kon je de patiënten het best euthanaseren om de samenleving te ontlasten. Als ik zulke unieke objecten vind, begin ik ze onmiddellijk te onderzoeken en te digitaliseren, om ze voor educatieve doeleinden te gebruiken.’