Christophe Busch: 'Sommige mensen zien me als vijand'

In de laatste aflevering van zijn tijdcapsule beantwoordt Christophe Busch, criminoloog en directeur van het Hannah Arendt Instituut, vragen over het oneindige. Zullen er mensen dansen op zijn graf? 'Hoogstwaarschijnlijk.'

We steken u in een tijdcapsule: met welke persoon, levend of dood, wilt u uiteten? Waarom?

‘Met twee personen. De filosofe Hannah Arendt en de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann, over wie ze het boek ‘Eichmann in Jerusalem’ schreef. Er zijn maar twee televisie-interviews van Arendt bewaard gebleven. Met haar praten of haar colleges volgen, lijkt me zoveel verrijkender dan alleen haar boeken te lezen. Eichmann was een SS-functionaris die de dood van duizenden Joden op zijn geweten had. Van hem zou ik willen horen hoe iemand in zo’n daderschapsproces vervalt.’

Direct of indirect is de dood altijd in mijn leven aanwezig. Christophe Busch Criminoloog en directeur van het Hannah Arendt Instituut

Heeft u de dood al in de ogen gekeken?

‘Ja, enerzijds omdat ik al meerdere directe familieleden verloren ben, anderzijds ook door de aard van mijn werk. Tijdens mijn jaren in de psychiatrie werd ik geregeld met de dood geconfronteerd. Zelfmoord komt in die context veel meer voor. Ik leerde in die periode veel bij over zelfbeschikkingsrecht. Maar ik bestudeer ook collectief geweld. In die zin heb ik ook veel dood gezien. Enkele weken geleden was ik in een koelcel in Tuzla, Bosnië, omringd door 600 lichamelijke overschotten van mensen die door de Servische milities vermoord zijn. Op de autopsietafel lag een geraamte van een moeder en een kind. Men probeert dat skelet een naam te geven, zodat die persoon eervol begraven kan worden. Direct of indirect is de dood altijd in mijn leven aanwezig.’

Zal iemand dansen op uw graf?

‘Hoogstwaarschijnlijk. Ik ben nooit degene geweest die achteraan in de kamer stond en zijn mening voor zichzelf hield. Sommige mensen ervoeren die meningsverschillen als bedreigend voor hun referentiekader. Ik voel wel dat zij me daardoor als een vijand zien.’

Welke muziek mag op uw begrafenis gedraaid worden?

‘‘Non, je ne regrette rien’ van Edith Piaff. Als laatste rebelse streek (lacht). Niet omdat ik van niets in mijn leven spijt heb, maar als ik dood ben, lig ik daar niet meer van wakker.’

Welke acteur of actrice mag u vertolken in een film over uw leven? En waarom?

‘Robin Williams zou mijn droomacteur zijn. In films als ‘Dead Poets Society’, ‘Good Morning, Vietnam’ en zelfs ‘Mrs. Doubtfire’ verdwijnt hij helemaal in zijn rol. Een Vlaamse acteur van hetzelfde kaliber is Bruno Vanden Broecke. Hij speelt ontzettend kolderieke rollen in ‘Het Eiland’ en ‘Wat Als?’ Tegelijkertijd leverde hij in het theaterstuk ‘Para’ een monoloog van zo’n diepgang af dat je gelooft dat hij echt die soldaat is.’