Christophe Busch: 'We moeten als maatschappij met onze angsten leren omgaan'

In de tweede aflevering van zijn tijdcapsule beantwoordt Christophe Busch, de directeur van het Hannah Arendt Instituut, vragen over zijn tegenwoordige tijd. 'Ik heb een angst voor angst.'

Hoeveel uur hebt u vannacht geslapen? Was dat genoeg?

Ik durf op zaterdag ook mails te beantwoorden. Nochtans mag je dat signaal als leidinggevende niet geven. Christophe Busch Directeur Hannah Arendt Instituut

‘Zo’n 5 uur. Ik heb niet veel slaap nodig, dat is een zegening. Om 18 uur is het einde van de avond voor veel mensen al bijna in zicht, maar ik begin dan pas aan de tweede helft van mijn dag.’

Wat was u net voor dit interview aan het doen?

‘E-mails aan het beantwoorden. Ik word soms door mijn mailbox geleefd. Dat komt vooral omdat ik het aantal ongelezen mails niet graag laat oplopen. Na twee weken vakantie is mijn mailbox bijvoorbeeld volledig verzadigd. Antwoorden tijdens je vakantie helpt ook niet want dan verwachten mensen dat je de dossiers blijft opvolgen. Ik durf op zaterdag ook mails te beantwoorden. Nochtans mag je dat signaal als leidinggevende niet geven.’

De Tijdcapsule Elke week neemt iemand plaats in De Tijdcapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd. Lees alle afleveringen in ons dossier.

Waar bent u bang voor?

‘Ik heb een angst voor angst. Ik heb twaalf jaar in de psychiatrie gewerkt. Mensen die uit schrik reageren, kunnen heel gevaarlijk zijn. Niet omdat ze je willen kwetsen maar omdat hun angst hen die richting uitduwt.’

'Ik weet hoe angst voor het onbekende ook grote groepen mensen kan drijven en wat we elkaar daardoor kunnen aandoen. Op breder maatschappelijk vlak moeten we met onze angsten leren omgaan. We kunnen de atoombom immers niet 'on-uitvinden'.'

Welk boek ligt momenteel op uw nachtkastje?

‘‘The social conquest of earth’ van de toonaangevende Amerikaanse bioloog Edward Osborne Wilson. Hij verklaart op biologische wijze hoe de mens tijdens het antropoceen heer en meester is geworden van de aarde. Dat is een resultaat van honderden jaren evolutie.’

Welke serie bekijkt u momenteel?

‘Ik heb net ‘Years & Years,’ een Britse reeks van de BBC, voor de tweede maal bekeken. Het is een prachtige maar confronterende reeks over de rol van populisme in de politiek, de vluchtelingenproblematiek en andere fricties in onze samenleving. Ik ontdekte de reeks in 2019 en bij het herbekijken viel mij op hoe juist de voorspellingen zijn die de reeks destijds maakte. Het toont hoe goed fictieve werken kunnen zijn in het duiden van tendensen in de samenleving.’