In de laatste aflevering van haar tijdcapsule beantwoordt House of HR-oprichter Conny Vandendriessche vragen over de oneindige tijd. Waar zullen mensen het op haar koffietafel over hebben? 'Ze zullen me waarschijnlijk op een voetstuk zetten, maar dat hoeft niet. Ik ga net als iedereen gewoon naar de wc.’