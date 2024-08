Björn Schmelzer is artistiek leider van het vocaal ensemble Graindelavoix, waarmee hij oude muziek opnieuw tot leven wekt. Maandag 26 augustus staat hij met de groep op muziekfestival Laus Polyphoniae in Antwerpen, maar deze week neemt hij eerst plaats in de Tijdcapsule. Vandaag: de tegenwoordige tijd.