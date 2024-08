De Tijdcapsule | Elke Bleyaert (The Woman Peloton): 'Ik mik altijd net boven mijn niveau'

In 2021 lanceerde Elke Bleyaert, de vrouw van wielrenner Jasper Stuyven, een online platform voor de vrouwelijke fietser: The Women Peloton. Zes maanden later daagde het Amerikaanse fitnessbedrijf One Peloton haar voor de rechter. Het bedrijf claimde het alleenrecht op de naam Peloton en kreeg gelijk. Bleyaert herlanceert haar platform binnenkort onder een andere naam. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de oneindige tijd.