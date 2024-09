De Tijdcapsule | Jo Van Moer: 'Ik zet in de toekomst met plezier een stap opzij als CEO'

De selfmade man Jo Van Moer staat in de Antwerpse haven bekend als de uitdager van logistiekkoning Fernand Huts (Katoen Natie). In maart pompte de holding Ackermans & van Haaren 41 miljoen euro in het moederbedrijf van Van Moer om het ook internationaal op de kaart te zetten. Van Moer, die de vader is van profrenner Brent Van Moer (Lotto Dstny), neemt deze week plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de toekomstige tijd.