De Tijdcapsule | Neuropsycholoog Elke Geraerts: 'Ondernemer worden was niet mijn plan'

Met haar organisatie Better Minds at Work wil de Limburgse neuropsycholoog Elke Geraerts (42) de 'breincrisis' in onze maatschappij keren. In haar nieuwe boek 'Focus is het nieuwe goud' pent ze lessen neer om efficiënter te werken en stressvrij te leven. Deze week neemt ze plaats in De Tijdcapsule. Vandaag: de verleden tijd.